WSJ: возражений нет — ЕС порекомендует запретить гражданам США въезд на свою территорию «без веских причин»

На фоне обострения эпидемиологической ситуации в Америке ЕС собирается порекомендовать своим членам запретить гражданам США въезд на свою территорию без веских оснований, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, во многом причиной такого шага также может действующий запрет США гражданам ЕС «без веских причин» летать в Америку, чем крайне недоволен Брюссель.

Европейский союз порекомендует своим членам разрешать гражданам США въезжать на свою территорию только в том случае, если у них на то есть веская причина. Во многом подобное решение обуславливается стремительным распространением коронавируса в США, пишет The Wall Street Journal.

Европейские чиновники рассматривали вопрос ограничения поездок без очень веских на то причин на протяжении большей части последнего месяца. В то же время средний уровень заболеваемости в США на данный момент превышает аналогичные показатели по ЕС.

Словения, которая не так давно стала председателем Евросовета, на прошлой неделе порекомендовала исключить США, а также пять других стран из списка государств, гражданам которых разрешены поездки не первой необходимости. Предполагается, что окончательное решение ЕС примет в понедельник. При этом, по словам двух источников газеты в дипломатических кругах, такой шаг не встретил никаких серьёзных возражений.

Список стран, гражданам которых разрешён въезд на территорию ЕС, подвергается ревизии каждые две недели. Хотя этот документ ни к чему не обязывает национальные правительства, на практике в последнее время именно он играет решающую роль в плане того, кого можно пускать на территорию союза, а кого нельзя. В этом контексте ряд стран может и в дальнейшем принимать у себя американских туристов, если те смогут предъявить доказательства того, что они прошли вакцинацию.

Призывы исключить США из списка безопасных стран активизировались, так как сам Вашингтон пока что запрещает гражданам ЕС без веских причин летать в США. В частности, в начале августа президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что ЕС не допустит, чтобы отсутствие принципа взаимности в этом вопросе «сохранялось неделями». Кроме того, в Брюсселе чиновники также жалуются на медленный прогресс рабочей группы ЕС и США, которая занимается этим делом.

Вместе с тем ряд стран ЕС стремится не закрывать границу, так как туристический сезон приносит им значительные деньги, которые могут помочь им нивелировать эффект от рецессии, вызванной пандемией коронавируса.