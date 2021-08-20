TVE: полный бедлам — горничные испанских отелей жалуются на прирост «туристов-свиней»

Горничные испанского курортного города Бенидорм жалуются на «возвращение туристов-свиней», передаёт TVE. Кроме того, как сообщается в материале, они также призвали постояльцев отелей вести себя культурно.

Маски, остатки еды, грязное бельё — вот лишь часть того, что находят уборщицы, работающие в отелях. Сообщество горничных Бенидорма рассказало в соцсетях о, как они выразиились, «возвращении туристов-свиней». Они жалуются на то, что им требуется больше времени на уборку номеров и на проведении дезинфекции. Они также обратились к постояльцам с просьбой вести себя культурно.



Остатки еды, маски в ванной и даже использованные детские памперсы, разбросанные по полу, — с такой грязью иногда приходится сталкиваться горничным в отелях.



ЙОЛАНДА ГАРСИА, представитель Ассоциации горничных Бенидорма: Если у тебя в среднем 23, 20, 25 номеров и у тебя возникают проблемы, наподобие таких комнат, и ты не успела закончить, то это твои проблемы.



При восьмичасовом рабочем дне они зарабатывают 1200 евро без учёта налогов. По их словам, номера, полные мусора, попадаются даже в 4-хзвёздочных отелях. Поэтому они просят выделять им как минимум 20 минут на уборку каждого номера, т.е. в два раза больше времени, чем выделяется сейчас.



ЙОЛАНДА ГАРСИА: Нам дают такое количество номеров, что у нас не получается закончить вовремя. Нам приходится переходить на сдельную оплату труда. Мы постоянно испытываем стресс, постоянно ощущаем давление.



Так происходит не только в отелях. В апартаментах для туристов также бывают не особо желанные постояльцы.



МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ СОТИЙОС, президент Ассоциации туристических апартаментов (Aptur): Этим людям было не по 18 лет. Им было по 25-28 лет. Они пожили 4 дня, и после них вынесли 4 мешка мусора. Вы видите эти апартаменты и то, в каком состоянии они оставили кухню. Полный бедлам. Даже не знаю. По-моему, ненормально жить таким образом.



Поэтому они просят туристов вести себя культурно.



МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ СОТИЙОС: Как и любой другой труд, уборка — это достойная работа. И тут неуместен подход в стиле: я заплатил, а ты убирайся и терпи.



В самый разгар сезона Ассоциация горничных Бенидорма требует, чтобы их закрепили в штате и чтобы работы по уборке помещений не передавались подрядчикам.



Дата выхода в эфир 19 августа 2021 года.