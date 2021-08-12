Euronews: густой туман осложняет спасательные работы на месте крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Вертолёт Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро, глубина которого достигает 120 метров. Из 16 находившихся на борту человек восемь найдены живыми, ещё восемь считаются пропавшими без вести, но спасатели дают неутешительные прогнозы. В момент крушения над озером стоял густой туман, который осложняет спасательные работы, передаёт Euronews.
Вертолёт с туристами упал в Курильское озеро на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке России. По данным МЧС, на его борту находились три члена экипажа и 13 туристов — восемь человек выжили (двое получили тяжёлые ранения), ещё восемь считаются пропавшими без вести.
Большинство туристов были из Москвы и Санкт-Петербурга. Ведутся поисково-спасательные работы, но вертолёт Ми-8 компании «Витязь-Аэро» погрузился на глубину 120-130 метров, и надежд найти выживших практически не остаётся.
В момент крушения стоял густой туман, он осложняет и спасательные работы. Вертолёт был выпущен 37 лет тому назад. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
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