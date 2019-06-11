Fox News: в Нью-Йорке вертолёт врезался в здание — пилот погиб

По меньшей мере один человек погиб в результате «аварийной посадки» вертолёта на крыше Нью-Йоркского здания, передаёт Fox News. Как отмечается, авария произошла в условиях дождя и плохой видимости. Как сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, никаких признаков сзязи инцидента с терроризмом нет.

По меньшей мере один человек погиб в результате аварийной посадки вертолёта на крыше Нью-Йоркского здания, передаёт Fox News. По предварительной информации Департамента полиции Нью-Йорка, вертолёт совершил «жёсткую посадку» на крышу здания, расположенного на Седьмой Авеню Манхеттена, после чего загорелся.

Как отмечает сайт телеканала, авария произошла в условиях проливного дождя и высокой облачности, из-за чего крыша 54-этажного небоскрёба AXA Equitable, расположенного неподалёку от знаменитой Таймс-сквер была окутана туманом.

По сообщениям Пожарного департамента Нью-Йорка, на момент написания статьи было установлено, что в результате крушения погиб один человек, и маловероятно, что на борту находился кто-либо ещё.

По словам очевидцев, находившихся в здании во время аварии, в момент крушения они почувствовали тряску и нечто похожее на «небольшое землетрясение». Сообщается, что всех сотрудников офисного здания, находившихся на верхних этажах, попросили покинуть помещение и не пользоваться лифтами.

Инцидент, произошедший вблизи Рокфеллеровского центра и Таймс-сквер, после которого здание было окружено машинами спасательных служб, навеял воспоминания об 11 сентября, однако, как заверил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, признаков, что случившееся было как-то связано с терроризмом, нет.

«Если вы живёте в Нью-Йорке, у вас наблюдается определённая степень посттравматического стресса после 11 сентября. Я тоже слишком хорошо помню то утро. Так, что, когда я слышу, что в здание врезался вертолёт, думаю, мои мысли идут в том же направлении, что и у всех ньюйоркцев», — признался Куомо.

Президент США Дональд Трамп также отреагировал на случившееся, написав в Twitter, что его проинформировали об инциденте и поблагодарив экстренные службы за «феноменальную работу».

«Спасибо вам, за то, что вы делаете 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году! Администрация Трампа готова оказать вам любое содействие», — заявил глава Белого дома.

Как напоминает Fox News, в истории Нью-Йорка вертолётные аварии случались не раз. В прошлом месяце потерпевший крушение вертолёт упал в реку Гудзон, однако пилоту удалось выбраться из аварии практически невредимым. Год назад пять человек погибли в результате падения экскурсионного вертолёта в реку Ист-ривер, там же в 2011 году в вертолётной аварии погибло ещё трое. В 2009 году девять человек погибли в результате столкновения экскурсионного вертолёта с небольшим самолётом.