Stars and Stripes: американский вертолёт рухнул на борт авианосца Ronald Reagan

07:32 Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.

07:13 Посольство проверяет, есть ли россияне среди погибших при цунами в Индонезии Сотрудники российской дипмиссии в Индонезии выясняют, есть ли среди погибших в результате цунами граждане России.

06:57 В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские силовики четыре раза открывали огонь по территории региона.

06:39 Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске Спасателям удалось обнаружить тела восьми человек в шахте в Соликамске, в которой 22 декабря около 10:00 мск произошло задымление. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.

06:27 Васильева рассказала о новых должностях в школах Министр просвещения Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала, что в школах появятся должности старшего и ведущего учителя.

06:13 Спасатели в седьмой раз спустились в шахту в Соликамске Спасатели в седьмой раз спустились в шахту в Соликамске, в которой заблокированы девять человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края.

05:57 Трамп прокомментировал отставку представителя США по борьбе с ИГ Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал отставку спецпредставителя США по борьбе с «Исламским государством»* Бретта Макгерка.

05:40 Власти сообщили об отсутствии шансов на спасение горняков в Соликамске Губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, что, по словам спасателей, у девяти горняков, которые были заблокированы в шахте в Соликамске, шансов выжить нет.

05:19 В Москве в ДТП со скорой помощью пострадали четыре человека В Москве в ДТП с участием пяти автомобилей, включая грузовик и карету скорой помощи, пострадали четыре человека.

04:58 Число погибших из-за цунами в Индонезии возросло до 43 По меньшей мере 43 человека погибли в результате цунами в районе Зондского пролива в Индонезии.

04:39 Мнучин: Трамп не предлагал увольнять главу ФРС Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что, по словам президента США Дональда Трампа, американский лидер не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы страны Джерома Пауэлла.

04:19 Умер саудовский принц Таляль бен Абдель Азиз Саудовский принц Таляль бен Абдель Азиз скончался в возрасте 87 лет.

03:56 Парламент Кубы одобрил проект конституции Национальная ассамблея народной власти Кубы одобрила проект новой конституции страны, который 24 феврале будет вынесен на всенародный референдум.

03:44 Умер экс-глава Либерально-демократической партии Британии Бывший лидер Либерально-демократической партии Великобритании Джереми Эшдаун скончался в возрасте 77 лет.

03:29 Спасатели из Cвердловской области прибыли к шахте в Соликамске К шахте в Соликамске, где застряли девять горняков, прибыли три военизированных горноспасательных отряда МЧС из Свердловской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края.

03:12 Трамп проведёт Рождество в Вашингтоне из-за приостановки правительства Американский лидер Дональд Трамп проведёт Рождество в Вашингтоне из-за приостановки правительства США.

02:51 Спасатели: спуск к застрявшим в пермской шахте горнякам невозможен Командир Березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов сообщил, что в настоящее время спуск к горнякам, застрявшим в шахте в Соликамске, невозможен.

02:38 В Индонезии в результате цунами погибли 20 человек По меньшей мере 20 человек погибли в результате цунами в районе Зондского пролива в Индонезии.

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