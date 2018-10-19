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Stars and Stripes: американский вертолёт рухнул на борт авианосца Ronald Reagan

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В Филиппинском море на палубу авианосца Ronald Reagan рухнул военный вертолёт MH-60 Seahawk, сообщает Stars and Stripes. В результате крушения пострадали несколько человек, однако, как заявили ВМС США, ни в одном из случаев полученные ранения не представляют угрозу для жизни военнослужащих.
Stars and Stripes: американский вертолёт рухнул на борт авианосца Ronald Reagan
Reuters

В Филиппинском море несколько американских военных пострадали в результате крушения вертолёта MH-60 Seahawk на палубу авианосца Ronald Reagan, сообщает Stars and Stripes.

Как заявили ВМС США, в настоящее время идёт расследование причин крушения вертолёта, который рухнул вскоре после взлёта.
 
«Весь пострадавший личный состав сейчас в стабильном состоянии. Они находятся под наблюдением медицинского персонала судна Ronald Reagan, — говорится в заявлении. — Хотя часть личного состава по медицинским соображениям эвакуируют на берег, ни в одном из случаев ранения не представляют угрозы для жизни».
 
ВМС не сообщили данных о точном количестве пострадавших, указывает Stars and Stripes. В заявлении также отмечается, что авианосец «остаётся полностью готов для проведения миссий и возобновил лётные операции».
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