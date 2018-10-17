Los Angeles Times: «Чистое небо» затмила катастрофа — погибли украинец и американец

В результате крушения Су-27 в Винницкой области погиб один американский и один украинский лётчик, пишет The Los Angeles Times. Как отмечает газета, пилоты принимали участие в масштабных военных учениях под названием «Чистое небо — 2018».
Во вторник в результате крушения истребителя Су-27 в ходе масштабных учений на Украине погиб один американский военнослужащий, пишет The Los Angeles Times.
Украинские военные выступили с заявлением, в котором говорится, что в результате инцидента погибли два пилота — один украинец и один американец. Крушение произошло в Винницкой области к юго-западу от Киева.
«С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов», — говорится в заявлении Минобороны Украины.
Лётчики принимали участие в «учебнобоевом полёте» в рамках международных манёвров, к которым также присоединились США и семь других стран НАТО. На учениях под названием «Чистое небо — 2018» прибыли военнослужащие 144-го истребительного авиакрыла Национальной гвардии Калифорнии.
Командование ВВС США в Европе, которое руководит американским контингентом на манёврах, заявило, что занимается расследованием инцидента.
«Мы ознакомились с сообщениями о гибели одного американца и можем подтвердить, что военнослужащий США оказался замешан в этом инциденте, — говорится в сообщении ведомства. — На данный момент мы ведём расследование, и мы продолжим сообщать новые данные по мере их поступления».
США и некоторые их европейские союзники проводят на Украине военные игры с 2015 года, стремясь поддержать Киев в его войне с «поддерживаемыми Россией сепаратистами» на востоке страны. «Чистое небо» стало первыми воздушными манёврами с момента начала этих игр.
В то же время, как отмечает The Los Angeles Times, учения «вызвали ярость» Кремля, который считает, что Запад занимается разжиганием конфликта между «повстанцами» и украинскими вооружёнными силами.
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