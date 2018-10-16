CNN: помощью Киеву Вашингтон подливает «авиационного горючего в огонь» украинского конфликта

США наращивают военную поддержку, оказываемую Украине — в украинских манёврах «Чистое небо» примут участие американские ВВС, сообщает CNN. Как подчёркивает корреспондент канала Мэтью Чанс, в политике Вашингтона по отношению к Киеву, по-видимому, действительно наступает новая эра, однако это несёт в себе риск обострения конфликта между Украиной и Россией.

Совместно с американскими ВВС Украина проводит, вероятно, самые масштабные в своей истории военные учения. Манёвры организуются с целью укрепить связи Киева с НАТО, однако существуют опасения, что они также могут спровоцировать Россию. С репортажем корреспондент CNN Мэтью Чанс.



Вот так США усиливают свою военную поддержку Украины. Эти учения «Чистое небо», в рамках которых американские и украинские военные самолёты летают крыло к крылу, призваны продемонстрировать солидарность между двумя странами. Однако если вспомнить о том, что на востоке страны украинские власти борются с повстанцами, которых поддерживает Россия, эти манёвры также могут быть возможным сигналом для Москвы.



ДЭВИД БОЛДУИН, генерал-майор* Национальной гвардии штата Калифорния: Украинские силы, государственной безопасности и наши вооружённые силы всё больше наращивают свой потенциал, и это позволяет украинцам обеспечивать более эффективную защиту суверенитета своей страны и регулировать свои внутренние проблемы.



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Но разве это не явная провокация? Не боитесь ли вы подливать авиационного горючего в огонь и без того распалённого конфликта?



ДЭВИД БОЛДУИН: Мы демонстрируем свою готовность. И то, что здесь делаем мы, не идёт в сравнение по уровню агрессии и спорности с поддержкой повстанческих движений по ту сторону границы другого государства.



Американская военная поддержка Украины стремительно набирает обороты. В сентябре президент страны официально принял поставку двух американских патрульных катеров для укрепления истощённых украинских ВМС. Что вызвало ещё больше дискуссий — американские противотанковые ракетные комплексы Javelin теперь тоже на вооружении у украинцев. Правда, им ещё не довелось использовать их в бою, но Москва, тем не менее, утверждает, что уже сама передача этих вооружений переходит черту и провоцирует кровопролитные бои. В этом «Чистом небе» ясно просматривается риск обострения конфликта.



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Эти совместные учения — один из последних знаков радикальных изменений, происходящих в американской политике по отношению к Украине. Похоже, на смену былым опасениям об обострении напряжённости в отношениях с Москвой приходит новый подход, заключающийся в организации подготовки и вооружении украинских сил.



Американские власти утверждают, что эта поддержка — ответ на вмешательство Москвы. В этом месяце посольство США на Украине опубликовало ссылку на эти изображения, снятые с помощью беспилотника. Как настаивают международные наблюдатели, на кадрах видны военные машины, въезжающие из России на украинскую территорию и выезжающие с неё. Москва «должна перестать под покровом ночи поставлять «смертельное оружие» своим союзниками на востоке Украины», заявило посольство на своей странице в Twitter.



Со стороны же американского посла на Украине, этот шаг — попытка найти дипломатическое равновесие: дипломату приходится преодолевать замешательство, в котором, как утверждают критики, пребывает администрации Трампа по украинскому вопросу.



МЭТЬЮ ЧАНС: С одной стороны, вы предоставляете стране оружие, как мы это обсудили. С другой — президент Трамп в прошлом периодически отзывался о России и Владимире Путине в «уважительном», как говорили некоторые, тоне. Считает ли вы, что Америка в плане Украины даёт противоречивые сигналы?



МЭРИ ЙОВАНОВИЧ, посол США на Украине: Если обсуждать нашу политику по отношению к Украине, мне кажется, что она весьма хороша и становится только лучше. Как вы сами отметили, мы предоставляем Украине поддержку и, как мне кажется, движемся к тому, чтобы увеличить объём поддержки в плане безопасности в будущем налоговом году.



Итак, поддержки, подготовки и оружия становится больше — и можно сказать, что так провозглашается новая эра. Мэтью Чанс, CNN, Западная Украина.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 16 октября 2018 года.



* Звание Major General армии США (генерал-майор) соответствует российскому генерал-лейтенанту (прим. ИноТВ).