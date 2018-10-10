Украина проведёт у себя в стране совместные воздушные учения с США и другими странами-членами НАТО, сообщает Contra Magazin. Автор статьи Марко Майер называет их очередной попыткой спровоцировать Россию. Он убеждён, что к «миру и безопасности» эти манёвры не имеют никакого отношения: они скорее обрушат мир в третью мировую войну.

Украина вполне может обрушить мир в третью мировую войну, пишет Contra Magazin. Некоторые считают такие рассуждения «паникёрством» и «российской пропагандой», но не стоит недооценивать взрывоопасность украинского конфликта, хотя Украина и пропала из заголовков ведущих СМИ, отмечает автор статьи Марко Майер.

Киевские власти и НАТО продолжают провоцировать Россию. И эти провокации достигнут очередной кульминации на воздушных учениях «Чистое небо — 2018». На них будут проводиться оборонные мероприятия по «защите воздушного пространства» Украины от России. В манёврах примут участие ВВС не только США, но и других стран-членов НАТО, в частности Польши, Румынии, Великобритании и Нидерландов.

Американское посольство называет манёвры «многонациональными военными учениями с акцентом на мире и безопасности». «Мир? Безопасность? — недоумевает Майер. — Постоянная агрессия в отношении Москвы самой Украины и НАТО приведёт как раз к обратному». Находящиеся у руля украинские олигархи до сих пор на своих постах благодаря сдержанности главы Кремля Владимира Путина, считает автор.

Ожидается, что в учениях примут участие 700 солдат, половина из которых украинцы, продолжает издание. Американские ВВС задействуют в воздушных манёврах F-15 «Игл» и C-130 «Геркулес», а также свои беспилотники. Украина предоставит 30 единиц летающей техники.