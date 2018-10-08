Express: Лондон реанимирует железнодорожный полк для борьбы с «агрессией» Москвы

Великобритания планирует восстановить «железнодорожный полк», предназначенный для ускорения переброски боевых соединений на восток перед лицом «российской агрессии», пишет Express. Как отмечает издание, на подобный шаг Лондон пошёл из-за опасений, что даже несмотря на значительные финансовые вливания со стороны НАТО, континентальная дорожная сеть всё равно не подходит для быстрой перевозки боевой техники.
Великобритания собирается восстановить воинское соединение, предназначенное для ускорения движения танковых, пехотных и артиллерийских подразделений через тоннель под Ла-Маншем для борьбы с «российской агрессией», пишет Express.
Подобный «железнодорожный полк» был расформирован шесть лет назад в целях экономии средств, однако теперь ввиду «агрессии Владимира Путина» его решили восстановить. На подобный шаг Лондон пошёл на фоне опасений, что несмотря на то, что с 2014 года НАТО потратило на развитие оборонного потенциала £3 млрд, континентальная дорожная сеть всё равно не справляется с быстрой переброской военной техники.
В последние месяцы действия Москвы, которая отправила в Северное море свои подлодки, а также «инициировала мобилизацию» на границе с Прибалтикой, «привели к росту напряжённости» в отношениях.
Высокопоставленные офицеры британского Генштаба рассматривали планы по восстановлению железнодорожного полка на протяжении последних полутора лет. Однако в этом контексте в Генштабе было принято решение дать добро на создание соединения, которое поступит в подчинение Королевскому корпусу материально-технического обеспечения.
Хотя его ядром станут всего двадцать офицеров оперативного планирования и резервистов, на это соединение будет возложена задача по организации быстрой переброски боевых средств — в частности бронетехники — в любую точку континентальной Европы.
Во вторник Великобритания отправила по железной дороге на учения НАТО в Норвегии 60 единиц лёгкой и бронированной техники. Данные манёвры под названием «Единый трезубец — 18» (Trident Juncture), напоминает Express, призваны парировать любые «угрозы» со стороны России.
«Нашим приоритетом должно быть эффективное обеспечение оперативной переброски сил НАТО. Возврат к активному использованию железнодорожной сети логичен в плане создания эффективного метода транспортировки наряду с паромами и самолётами с горизонтальным выездом», — сообщил один из источников издания.
Железнодорожный транспорт имел для британской армии огромное значение ещё во время Первой мировой войны; поезда также использовались для переброски танковых частей во время холодной войны. В 2012 году последнее армейское соединение, занимавшееся выполнением подобных задач — 79-ая железнодорожная рота — было расформировано.
Однако «вторжение» Путина в Крым в 2014 году заставило НАТО пересмотреть свою оценку «угрозы» со стороны России. В частности, военный блок развернул в Эстонии, Латвии, Литве и Польше контингенты, в сумме насчитывающие 4 тыс. человек.
Кроме того, чиновники НАТО сообщили о намерениях «внести исправления в боевую карту» Европы, укрепив мосты, которые обладают недостаточной грузоподъёмностью, и расширив «бутылочные горлышки» с целью ускорения переброски войск и бронетехники с запада на восток.
Тем не менее, несмотря на выделенные из центральных фондов НАТО огромные средства, эти планы ещё очень далеки от осуществления. В марте ЕС объявил о новом плане по обеспечению мобильности вооружённых сил, в котором должны принять участие некоторые страны бывшего Восточного блока, однако в лучшем случае он будет ратифицирован лишь в следующем году.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявил, что пока ни один человек из команды его сына не отстранён за инцидент после боя с ирландцем Конором Макгрегором на турнире в Лас-Вегасе.
Апелляционный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози об отмене передачи в суд дела, по которому он обвиняется в попытках оказать давление на следствие. Об этом сообщает Franceinfo.
Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны генерал-лейтенант Евгений Бужинский в беседе с НСН прокомментировал возможное введение США санкций против Индии из-за покупки С-400 у России.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала информацию о возможном дефиците продуктов в магазинах в выходные дни из-за разработанного ей законопроекта о запрете для торговых сетей на возврат товаров поставщикам.
Пресс-секретарь бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке против ирландца Конора Макгрегора за титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези заявил, что миграционная волна, накрывшая Европу, стала последствием агрессии против Ливии.
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал решение об отмене временного отстранения российской бобслеистки Надежды Сергеевой, сдавшей положительную допинг-пробу во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о людях, которые критикуют его после победы над ирландцем Конором Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе, который прошёл в Лас-Вегасе.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях предстоящих международных саммитов не ведётся.
Проекты «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» укрепляют европейскую энергобезопасность, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции со своим итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези.