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Express: Лондон реанимирует железнодорожный полк для борьбы с «агрессией» Москвы

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Великобритания планирует восстановить «железнодорожный полк», предназначенный для ускорения переброски боевых соединений на восток перед лицом «российской агрессии», пишет Express. Как отмечает издание, на подобный шаг Лондон пошёл из-за опасений, что даже несмотря на значительные финансовые вливания со стороны НАТО, континентальная дорожная сеть всё равно не подходит для быстрой перевозки боевой техники.
Express: Лондон реанимирует железнодорожный полк для борьбы с «агрессией» Москвы
Reuters

Великобритания собирается восстановить воинское соединение, предназначенное для ускорения движения танковых, пехотных и артиллерийских подразделений через тоннель под Ла-Маншем для борьбы с «российской агрессией», пишет Express.

Подобный «железнодорожный полк» был расформирован шесть лет назад в целях экономии средств, однако теперь ввиду «агрессии Владимира Путина» его решили восстановить. На подобный шаг Лондон пошёл на фоне опасений, что несмотря на то, что с 2014 года НАТО потратило на развитие оборонного потенциала £3 млрд, континентальная дорожная сеть всё равно не справляется с быстрой переброской военной техники.

В последние месяцы действия Москвы, которая отправила в Северное море свои подлодки, а также «инициировала мобилизацию» на границе с Прибалтикой, «привели к росту напряжённости» в отношениях.

Высокопоставленные офицеры британского Генштаба рассматривали планы по восстановлению железнодорожного полка на протяжении последних полутора лет. Однако в этом контексте в Генштабе было принято решение дать добро на создание соединения, которое поступит в подчинение Королевскому корпусу материально-технического обеспечения.

Хотя его ядром станут всего двадцать офицеров оперативного планирования и резервистов, на это соединение будет возложена задача по организации быстрой переброски боевых средств — в частности бронетехники — в любую точку континентальной Европы.

Во вторник Великобритания отправила по железной дороге на учения НАТО в Норвегии 60 единиц лёгкой и бронированной техники. Данные манёвры под названием «Единый трезубец — 18» (Trident Juncture), напоминает Express, призваны парировать любые «угрозы» со стороны России.

«Нашим приоритетом должно быть эффективное обеспечение оперативной переброски сил НАТО. Возврат к активному использованию железнодорожной сети логичен в плане создания эффективного метода транспортировки наряду с паромами и самолётами с горизонтальным выездом», — сообщил один из источников издания.

Железнодорожный транспорт имел для британской армии огромное значение ещё во время Первой мировой войны; поезда также использовались для переброски танковых частей во время холодной войны. В 2012 году последнее армейское соединение, занимавшееся выполнением подобных задач — 79-ая железнодорожная рота — было расформировано.

Однако «вторжение» Путина в Крым в 2014 году заставило НАТО пересмотреть свою оценку «угрозы» со стороны России. В частности, военный блок развернул в Эстонии, Латвии, Литве и Польше контингенты, в сумме насчитывающие 4 тыс. человек.

Кроме того, чиновники НАТО сообщили о намерениях «внести исправления в боевую карту» Европы, укрепив мосты, которые обладают недостаточной грузоподъёмностью, и расширив «бутылочные горлышки» с целью ускорения переброски войск и бронетехники с запада на восток.

Тем не менее, несмотря на выделенные из центральных фондов НАТО огромные средства, эти планы ещё очень далеки от осуществления. В марте ЕС объявил о новом плане по обеспечению мобильности вооружённых сил, в котором должны принять участие некоторые страны бывшего Восточного блока, однако в лучшем случае он будет ратифицирован лишь в следующем году.  

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Express Германия Европа
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