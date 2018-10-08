Express: Лондон реанимирует железнодорожный полк для борьбы с «агрессией» Москвы

Великобритания планирует восстановить «железнодорожный полк», предназначенный для ускорения переброски боевых соединений на восток перед лицом «российской агрессии», пишет Express. Как отмечает издание, на подобный шаг Лондон пошёл из-за опасений, что даже несмотря на значительные финансовые вливания со стороны НАТО, континентальная дорожная сеть всё равно не подходит для быстрой перевозки боевой техники.

Великобритания собирается восстановить воинское соединение, предназначенное для ускорения движения танковых, пехотных и артиллерийских подразделений через тоннель под Ла-Маншем для борьбы с «российской агрессией», пишет Express.



Подобный «железнодорожный полк» был расформирован шесть лет назад в целях экономии средств, однако теперь ввиду «агрессии Владимира Путина» его решили восстановить. На подобный шаг Лондон пошёл на фоне опасений, что несмотря на то, что с 2014 года НАТО потратило на развитие оборонного потенциала £3 млрд, континентальная дорожная сеть всё равно не справляется с быстрой переброской военной техники.



В последние месяцы действия Москвы, которая отправила в Северное море свои подлодки, а также «инициировала мобилизацию» на границе с Прибалтикой, «привели к росту напряжённости» в отношениях.



Высокопоставленные офицеры британского Генштаба рассматривали планы по восстановлению железнодорожного полка на протяжении последних полутора лет. Однако в этом контексте в Генштабе было принято решение дать добро на создание соединения, которое поступит в подчинение Королевскому корпусу материально-технического обеспечения.



Хотя его ядром станут всего двадцать офицеров оперативного планирования и резервистов, на это соединение будет возложена задача по организации быстрой переброски боевых средств — в частности бронетехники — в любую точку континентальной Европы.



Во вторник Великобритания отправила по железной дороге на учения НАТО в Норвегии 60 единиц лёгкой и бронированной техники. Данные манёвры под названием «Единый трезубец — 18» (Trident Juncture), напоминает Express, призваны парировать любые «угрозы» со стороны России.



«Нашим приоритетом должно быть эффективное обеспечение оперативной переброски сил НАТО. Возврат к активному использованию железнодорожной сети логичен в плане создания эффективного метода транспортировки наряду с паромами и самолётами с горизонтальным выездом», — сообщил один из источников издания.



Железнодорожный транспорт имел для британской армии огромное значение ещё во время Первой мировой войны; поезда также использовались для переброски танковых частей во время холодной войны. В 2012 году последнее армейское соединение, занимавшееся выполнением подобных задач — 79-ая железнодорожная рота — было расформировано.



Однако «вторжение» Путина в Крым в 2014 году заставило НАТО пересмотреть свою оценку «угрозы» со стороны России. В частности, военный блок развернул в Эстонии, Латвии, Литве и Польше контингенты, в сумме насчитывающие 4 тыс. человек.



Кроме того, чиновники НАТО сообщили о намерениях «внести исправления в боевую карту» Европы, укрепив мосты, которые обладают недостаточной грузоподъёмностью, и расширив «бутылочные горлышки» с целью ускорения переброски войск и бронетехники с запада на восток.



Тем не менее, несмотря на выделенные из центральных фондов НАТО огромные средства, эти планы ещё очень далеки от осуществления. В марте ЕС объявил о новом плане по обеспечению мобильности вооружённых сил, в котором должны принять участие некоторые страны бывшего Восточного блока, однако в лучшем случае он будет ратифицирован лишь в следующем году.