Times: боевые действия против России британцы отрабатывают в пустыне Омана

Великобритания начала масштабные учения на территории Омана, и в их программе — отработка ответа на тактику ведения боя, которая присуща России, пишет воскресное приложение газеты The Times. Однако при этом контингент британских войск сократился в несколько раз со времён последних таких учений, а техника по сравнению с российской уступает и в количестве, и в технологиях.

Хотя Великобритания проводит военные учения в пустыне Омана, на самом деле умы её генералов занимает более близкий враг — Россия, пишет корреспондент воскресного приложения газеты The Times. Манёвры, которые будут длиться целый месяц, призваны улучшить обороноспособность британской армии перед лицом противников, которые обладают более передовыми силами.



В учениях Saif Sareea 3 участвуют 5,5 тыс. британских солдат, 200 единиц бронетехники, шесть кораблей, десантный корабль и восемь истребителей Typhoon. Действовать им приходится при температурах до +49 °С. Сотни солдат провели уже две недели в пустыне для акклиматизации к подобным температурам, отмечает журналист. Военные отрабатывают задачи по переброске боевой группы в зону боевых действий, по ведению боя, а затем по подготовке и перемещению в другую точку мира.



Как отмечает автор статьи, у Великобритании есть опасения, что Россия хочет одновременно вести боевые действия в разных регионах от сельхозугодий Восточной Украины до лесов Эстонии или пустынь Сирии и Ливии, и в итоге британцам придётся сражаться на нескольких фронтах.



Отдельное подразделение из 150 человек на этих учениях маскируется под врага, изучив российскую тактику. Так, они представляют, что у них не лёгкие машины Scimitar и Spartan, а более совершенные танки Т-72, которые составляют основу российских вооружённых сил.



Эти учения последовали за российской программой по перевооружению, которая грозит оставить Великобританию позади на полях сражения в будущем, отмечает автор статьи. Так, по некоторым оценкам, новый танк «Армата» стреляет дальше, чем британский Challenger 2, и оснащён активной защитой. У Британии же на вооружении лишь старая бронетехника и артиллерия, а её личный состав сократился с 102 тыс. в 2010 году до почти 77 тыс.



И эта тенденция видна и на количестве военных, задействованных в данных учениях. В предыдущей их версии, которая проходила в 2001 году, участвовало в четыре раза больше британских солдат и кораблей и в два раза больше бронетехники. В Saif Sareea 2 было 66 танков Challenger 2, а сейчас их только 18.



«Мы пытаемся противостоять силам, которые могут быть лучше укомплектованы, лучше натренированы и будут представлять для нас максимальные сложности», — приводит издание слова командующего наземными силами на этих манёврах Зака Стеннинга.



Перед военными была также поставлена задача экспериментировать с различными технологиями и новыми тактиками ведения боя. Как поясняет издание, доктрина гибридной войны, которую использует Кремль, включает в себя кибератаки, распространение фейковых новостей, миссии по саботажу и атаки против инфраструктуры врага.



Так, британские солдаты впервые используют в учениях недорогие гражданские беспилотники, чтобы фиксировать позиции врага. По словам автора статьи, их активно применяют на востоке Украины. Кроме того, планируется тестирование 30-тонного бронированного тягача на пульте управления, который способен разминировать препятствия.



«Мы не пытаемся имитировать российские силы, но мы используем факторы из их деятельности, чтобы показать, как мы можем сражаться против наших сил», — приводит The Sunday Times слова командира вражеского подразделения на этих манёврах.