Times: Лондон решил отключить Москве свет — если Россия нападёт
Великобритания рассматривает вариант масштабной кибератаки, которая, в случае нападения России, оставит Москву без электроэнергии, сообщает воскресное приложение к газете The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.
В министерстве обеспокоены тем, что Великобритания не обладает достаточным для противостояния российской «агрессии» военным потенциалом, исключая вариант использования ядерного оружия.
В правительстве Великобритании было принято решение развивать наступательный потенциал страны в киберпространстве, что позволило бы, в том числе, «выключить свет в Кремле». Это могло предоставить стране больше возможностей, если Россия решит захватить небольшие острова, принадлежащие Эстонии, вторгнуться в Ливию или напасть на Великобританию, отмечает издание.
В эти выходные Великобритания проводит крупнейшие за десятилетие военные учения в целях повышения подготовки армии к потенциальному вооружённому конфликту с Россией. В манёврах в Омане принимают участие 5,5 тыс. британских солдат, 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей и восемь истребителей Eurofighter Typhoon.
Издание отмечает, что на одном из еженедельных заседаний по вопросам планирования в правительстве страны пришли к выводу, что именно кибероружие даст Великобритании наибольшие шансы сдержать «агрессию» России.
По словам начальника Генерального штаба Великобритании Ника Картера, наибольшая угроза для страны исходит именно от России. А бывший глава британской секретной разведки Ричард Дирлав призвал «не недооценивать Россию», пишет The Times.
Приведу цитату из недавней статьи Эдварда Лукаса в The Times: «При всех своих географическом масштабе и ядерном арсенале, разваливающаяся империя Владимира Путина, по сути, слаба, а её экономика размером с итальянскую».
Smeeagain: Бойтесь, сильно бойтесь, Путин у вас под кроватью.
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