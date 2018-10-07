Times: Лондон решил отключить Москве свет — если Россия нападёт

Великобритания готовится ответить кибератакой в случае нападения России на Запад, сообщает воскресное приложение к газете The Times. В правительстве страны полагают, что в настоящий момент не имеют необходимого военного потенциала для противостояния России, а оставив Москву без электроэнергии, они расширят свои возможности.

Великобритания рассматривает вариант масштабной кибератаки, которая, в случае нападения России, оставит Москву без электроэнергии, сообщает воскресное приложение к газете The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.



В министерстве обеспокоены тем, что Великобритания не обладает достаточным для противостояния российской «агрессии» военным потенциалом, исключая вариант использования ядерного оружия.



В правительстве Великобритании было принято решение развивать наступательный потенциал страны в киберпространстве, что позволило бы, в том числе, «выключить свет в Кремле». Это могло предоставить стране больше возможностей, если Россия решит захватить небольшие острова, принадлежащие Эстонии, вторгнуться в Ливию или напасть на Великобританию, отмечает издание.



В эти выходные Великобритания проводит крупнейшие за десятилетие военные учения в целях повышения подготовки армии к потенциальному вооружённому конфликту с Россией. В манёврах в Омане принимают участие 5,5 тыс. британских солдат, 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей и восемь истребителей Eurofighter Typhoon.



Издание отмечает, что на одном из еженедельных заседаний по вопросам планирования в правительстве страны пришли к выводу, что именно кибероружие даст Великобритании наибольшие шансы сдержать «агрессию» России.



По словам начальника Генерального штаба Великобритании Ника Картера, наибольшая угроза для страны исходит именно от России. А бывший глава британской секретной разведки Ричард Дирлав призвал «не недооценивать Россию», пишет The Times.

Комментарии читателей на сайте The Times:

Crusader Army: Пришло время восстанавливать обычное вооружение. Предыдущим правительствам не удалось поддерживать его в нормальном состоянии, одно из крупнейших возможных предательств британского народа. А если русские используют торпеду с ядерной боеголовкой, для того чтобы потопить один из наших авианосцев, мы должны уничтожить их морские базы ракетами с ядерными боеголовками Trident. Для того чтобы избежать этого, нужно дать им понять, что случится именно это. Это называется ядерное сдерживание. И это работает.

Freddyh: Откуда это взялось? Читается как сюжет второсортного политического триллера. Я знаю, что все мы весьма недовольны тем, как ведёт себя Россия, но готовиться к преддверию третьей мировой войны очевидно нелепо!

DuffHaris: Это полезная уловка для правительств, чтобы отвлечь граждан внешними угрозами. В этом отношении тщательно подобранная новостная лента (как в сегодняшнем издании) позволяет российскому медведю, несмотря на очевидную слабость и уязвимость, сохранять верхнюю позицию по показателям степени страха британцев. Это циничное нагнетание страха. Российская «империя» — лопнувший пузырь.



Приведу цитату из недавней статьи Эдварда Лукаса в The Times: «При всех своих географическом масштабе и ядерном арсенале, разваливающаяся империя Владимира Путина, по сути, слаба, а её экономика размером с итальянскую».

Peter hyland: Ерундовая статья! Я помню фильм, в котором США воюют с Канадой, чтобы отвлечь внимание от политических проблем. Все разговоры о том, что Россия хочет напасть на Запад смехотворны.



Smeeagain: Бойтесь, сильно бойтесь, Путин у вас под кроватью.