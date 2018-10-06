Французский эксперт: обвинения в кибератаках в адрес России — «политический выбор» Запада

В интервью изданию научный сотрудник Французского института международных отношений, специалист по России и вопросам кибербезопасности Жульен Носетти заявил, что в основе последних обвинений в кибератах в адрес России лежит «политический выбор» Запада. По словам эксперта, обвинения в адрес России примечательны тем, что они были выдвинуты целым рядом стран сообща, но в них нет ничего удивительного: это, своего рода, ответ на «опознанную угрозу».

США, Великобритания, Нидерланды и Канада сообща обвинили российские военные разведслужбы в причастности к ряду информационных атак, случившихся за последние месяцы. Эти обвинения также позднее поддержали Евросоюз, НАТО и Франция. Как пишет L’Express, список претензий, предъявляемых ГРУ, достаточно длинный: от нападений на ОЗХО и WADA до украинских СМИ, аэропортов и метро.

В интервью изданию научный сотрудник Французского института международных отношений, специалист по России и вопросам кибербезопасности Жульен Носетти заявил, что в основе этих обвинений лежит «политический выбор» Запада.

По его словам, последние обвинения в адрес России примечательны тем, что они были выдвинуты целым рядом стран сообща. Но в этом нет ничего удивительного: между Россией и США уже давно установились враждебные отношения, Великобритания также ополчилась на Россию, особенно из-за дела Скрипаля, а Нидерланды считают, что Россия вмешалась в референдум 2016 года об ассоциации Евросоюза и Украины. Последние обвинения — это, своего рода, ответ на «опознанную угрозу».

«Я думаю, что для Запада, особенно для европейцев, было важно передать послание перед выборами в Европарламент, которые состоятся чуть более, чем через полгода, в мае 2019 года», — отметил Носетти.

Как утверждает эксперт, невозможно определить, какие кибератаки проводятся Россией, но «можно точно сказать, что она их проводит», и, поступая так, она подпитывает гонку кибервооружений. Кибератаки — это менее дорогостоящий способ ответить на провокации своих противников, чем использование обычных методов ведения войны.

Франция, которая обладает возможностями по киберзащите, всё ещё очень осторожно и с большим нежеланием обвиняет в этих атаках Россию. Учитывая солидарность, которая связывает Францию и её союзников по НАТО, у французской стороны не было другого выбора, кроме как выразить свою поддержку, считает Жульен Носетти в интервью для L’Express.