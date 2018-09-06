Interia: Россия отмела польские утверждения о том, что поменяла чёрные ящики

Обвинения Варшавы в подмене чёрных ящиков разбившегося в 2010 году президентского Ту-154М, появившиеся в издании Gazeta Polska, российская сторона назвала инсинуацией и попыткой дестабилизации нормального процесса работы. Gazeta Polska утверждала, что, возможно, настоящие чёрные ящики были увезены с места крушения, а на их месте спустя несколько часов появились идентичного вида бортовые самописцы, только с серьёзными повреждениями.

Пресс-секретарь Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко в среду заявила, что обвинения в том, что якобы в России могли быть заменены бортовые регистраторы полёта, так называемые чёрные ящики польского самолёта Ту-154М, являются инсинуацией, сообщает Interia.

В сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета, Петренко завила, что в некоторых иностранных СМИ появились обвинения председателя подкомиссии по вопросам проведения анализа катастрофы Ту-154М Антония Мачеревича в том, что Россия могла каким-то образом подменить чёрные ящики самолёта Ту-154М сразу после катастрофы в апреле 2010 года.

«Подобная информация воспринимается исключительно как ничем не подкреплённая инсинуация и попытка дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств», — подчеркнула Светлана Петренко. Она отметила, что в Смоленске продолжается работа представителей Следственного комитета России и компетентных польских органов.

Пресс-секретарь заявила, что как в материалах уголовных дел, так и в заключительном отчёте Межгосударственного авиационного комитета чётко сказано, что на месте катастрофы были найдены бортовой звуковой регистратор, бортовой регистратор параметров, бортовой эксплуатационный регистратор параметров (дублирующий, так называемый регистратор быстрого доступа), а также бортовой эксплуатационный регистратор параметров АТМ, который польская сторона установила самостоятельно в качестве дополнительного, рассказывает портал.

Работы над извлечением и копированием данных с регистраторов были проведены с участием авиационных специалистов из Польши и польской военной прокуратуры. По этому поводу заявления о какой-либо подмене или фальсификации чёрных ящиков российской стороной целиком безосновательны и основаны на фантазиях, а не на фактах, заверила пресс-секретарь Следственного комитета РФ.

Издание Gazeta Poska в среду опубликовало статью на тему регистраторов полёта Ту-154М. Ссылаясь на протоколы осмотров места катастрофы, составленные российскими специалистами, газета написала, что 10 апреля 2010 года в Смоленске россияне нашли неповреждённые регистраторы полёта, которые после того, как их запечатали в пакеты, были увезены с места крушения и исчезли, а на их месте спустя несколько часов появились идентичного вида ящики, только с серьёзными повреждениями.

По словам этого издания, прибор, найденный позднее, стал основным доказательством в российском следствии, а снятые с него данные — основой для отчётов МАК и комиссии Ежи Миллера. Как подчёркивает журнал, исключено, что «регистраторы, найденные после полудня, были подвержены тщательному осмотру и не имели никаких повреждений». В статье отмечается, что, согласно документам, регистраторы были увезены с места катастрофы с соблюдением мер сохранности, тем временем «ящики, найденные после 20:30, имели явные повреждения», резюмирует портал Interia.