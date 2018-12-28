CNN: зарево над Нью-Йорком породило слухи о вторжении инопланетян

Минувшей ночью жители Нью-Йорка и его окрестностей увидели в небе мерцающее голубое зарево. Как передаёт CNN, необычное зрелище напугало горожан и даже породило слухи о вторжении инопланетян. Объяснение, однако, оказалось более прозаичным: на одной из электростанций взорвался трансформатор.
Сначала расскажем подробнее о взрыве трансформатора, ставшем причиной впечатляющего зрелища в небе над Нью-Йорком минувшей ночью. Из-за возгорания на электростанции Con Ed ночное небо окрасилось голубым, аэропорт Ла-Гуардия остался без электричества, зато в социальных сетях разгорелся спор из-за самых безумных догадок.
С нами на прямой связи из района Квинс — корреспондент CNN Кристина Алеши. Она расскажет нам о случившемся в деталях. Доброе утро, Кристина!
КРИСТИНА АЛЕШИ, корреспондент CNN: Доброе утро! Да, это голубое свечение, определённо, породило много догадок и волнений. Поговаривали даже о возможном вторжении пришельцев — и такой слух ходил в соцсетях. Департаменту полиции Нью-Йорка вчера ночью пришлось опровергать этот слух в Twitter.
Но это голубое свечение было видно даже в Лонг-Айленде. А взрыв на электростанции — вы видите её за моей спиной, здесь всё и началось, — встряхнул местных жителей: они сообщали, что окна дребезжали, здания тряслись… Как вы уже упомянули, были и временные отключения электричества, и задержки рейсов в аэропорту Ла-Гуардия. Но, определённо, это голубое свечение привлекло много внимания!
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:Ого! Нехорошо это.
Взрыв трансформатора на нью-йоркской электростанции озарил небо над городом. Жутковатое пульсирующее голубое свечение сбило с толку и напугало очевидцев…
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:Твою мать! Боже мой! Посмотрите на небо!
… и поставило на уши социальные сети.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:Эй, почему небо мигает? Эй, кто-нибудь это видит?
Мерцающие отсветы взрыва можно было видеть из любой части города и из некоторых районов Нью-Джерси и Лонг-Айленда. А очертания мостов Манхэттена выделялись на голубом фоне.
МУЖЧИНА:Я услышал оглушительный грохот. Подумал, что это фейерверки. Посмотрел направо и увидел в небе жёлтые искры. Это было похоже на голубое пламя.
Официальный представитель Con Edison сообщил CNN, что возгорание электроприборов произошло после отключения трансформаторов.
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:Имеет место авария на высоковольтной линии электростанции Con Ed.
Но пожар быстро потушили, и никто не пострадал.
Местные жители высыпали на улицы. Над головой клубился дым.
Из-за взрыва возникли временные перебои в электроснабжении, а самолёты в аэропорту Ла-Гуардия целый час не могли взлететь. Об этом сообщает FlightAware — компания, занимающаяся отслеживанием полётов. По данным Федерального управления гражданской авиации, происшедшее сказалось на каждом из терминалов аэропорта. На короткое время пассажиры остались без света.
ДЕВУШКИ:Мы прошли за ворота, и тут свет замигал и погас. И тогда все побежали наружу.
По словам жителей Нью-Йорка, странное явление напомнило им фильмы Спилберга.
МУЖЧИНА:Почти как днём! Смотришь на небо, а оно ярко-голубое! Это было что-то ненормальное! И такой странный голубой цвет… Я подумал: «Инопланетяне прилетели!».
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:Боже мой! Посмотрите на небо, оно мигает!
ГОЛОС ЗА КАДРОМ:Я же тебе говорю, мама, на Землю садятся инопланетяне!
Начальник полицейского участка неподалёку, в Бронксе, попытался положить конец слухам о вторжении внеземной цивилизации.
КРИСТИНА АЛЕШИ: Местные власти по-прежнему расследуют причины взрыва. Но они называют инцидент «неподозрительным», давая понять, что никакого криминала здесь нет. И, конечно же, местные политики пытаются заверить жителей Нью-Йорка, что ситуация нормализовалась. Но посмотрим, что в конечном итоге установит следствие. Джон, Эрика?
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