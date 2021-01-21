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Hill: крушение военного вертолёта в штате Нью-Йорк унесло жизни трёх бойцов Нацгвардии США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В штате Нью-Йорк произошло крушение военного вертолёта Национальной гвардии США, сообщает The Hill. В результате инцидента погибли трое гвардейцев, отмечается в статье.
Hill: крушение военного вертолёта в штате Нью-Йорк унесло жизни трёх бойцов Нацгвардии США
Reuters
Три бойца Нацгвардии США погибли в результате крушения военного вертолёта в штате Нью-Йорк, пишет The Hill.

Вертолёт медицинской эвакуации UH-60 Black Hawk разбился в сельской местности в районе городка Мендон во время плановой учебной миссии, говорится в заявлении Управления по военным и военно-морским делам штата.

По факту крушения в настоящий момент проводится расследование.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился в четверг приспустить флаги на государственных зданиях штата в память о трёх погибших гвардейцах.

«Я потрясён сегодняшними новостями о крушении вертолёта Национальной гвардии Нью-Йорка в городе Мендон, в результате чего во время учебной миссии погибли трое храбрейших жителей Нью-Йорка», — прокомментировал ситуацию Куомо.
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