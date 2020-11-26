Wirtualna Polska: польский депутат призвала обнародовать запись последнего разговора братьев Качиньских

Депутат польского сейма Барбара Новацкая не видит причины, по которой Варшава не должна передавать Москве стенограмму телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом Ярославом перед катастрофой в Смоленске в 2010 году. Более того, Новацкая настаивает на её обнародовании, потому что, как она заявила в беседе с Wirtualna Polska, возможно, этот разговор имеет какое-то значение в этой обросшей мифами авиакатастрофе.

Я рассчитывал на то, что не будет надобности говорить также на такие темы, но раз они стали обсуждаться общественностью, то я, может, всё-таки спрошу. Генеральная прокуратура России, как можно прочитать, направила Польше заявление с просьбой оказания правовой помощи по делу смоленской катастрофы. Суть заключается в том, что Москва просит Польшу передать стенограмму телефонного разговора президента Леха Качиньского с его братом Ярославом во время полёта. Мы слышали от одного судьи, что что-то такое имело место. Это, конечно, национальная трагедия, ваша личная драма, но я вот думаю, имеют ли такие ужасные политические танцы вокруг этого драматического события ещё смысл? Это вообще сегодня, в 2020 году, должно таким политическим образом обсуждаться? Или мы должны воспринимать это как личную, национальную трагедию и относиться к этому именно так?

БАРБАРА НОВАЦКА, Гражданская коалиция: Если есть необнародованные материалы, то их надо просто обнародовать. Смоленской катастрофой играли на протяжении долгих лет, наросло много мифов, неправды. Руками ведущих политиков, сидящих сегодня радостно в первых рядах сейма, авиакатастрофу превратили в теракт. Они рассказывали придуманные глупости. Я ценю правду, я просто считаю, что по делу смоленской катастрофы, когда имеются добросовестно подготовленные доклады — доклад Миллера по крайней мере…

То есть, по вашему мнению, эти записи должны быть обнародованы?

БАРБАРА НОВАЦКА: Если имеются такие записи, а многократно в пространстве общественного мнения звучала информация о том, что они есть, то я не нахожу причину, по которой мы должны были бы прийти к выводу, что нет, этого мы не обнародуем. Почему мы не должны этого делать? Ведь это правда, что Ярослав Качиньский говорил со своим братом, и, возможно, это имеет какое-то значение. Мы обнародовали многие вещи — семьи заставляли принимать участие в эксгумации их родственников. Для многих это стало травмой. Для многих это было крайне сильным переживанием, в особенности для глубоко верующих людей. Поэтому если есть какие-то другие документы, другие материалы, то почему мы должны отнестись к этому иначе?

Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.