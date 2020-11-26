Wirtualna Polska: польский депутат призвала обнародовать запись последнего разговора братьев Качиньских
Я рассчитывал на то, что не будет надобности говорить также на такие темы, но раз они стали обсуждаться общественностью, то я, может, всё-таки спрошу. Генеральная прокуратура России, как можно прочитать, направила Польше заявление с просьбой оказания правовой помощи по делу смоленской катастрофы. Суть заключается в том, что Москва просит Польшу передать стенограмму телефонного разговора президента Леха Качиньского с его братом Ярославом во время полёта. Мы слышали от одного судьи, что что-то такое имело место. Это, конечно, национальная трагедия, ваша личная драма, но я вот думаю, имеют ли такие ужасные политические танцы вокруг этого драматического события ещё смысл? Это вообще сегодня, в 2020 году, должно таким политическим образом обсуждаться? Или мы должны воспринимать это как личную, национальную трагедию и относиться к этому именно так?
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