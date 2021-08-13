BFM TV: в Париже появилась оригинальная экскурсия по улицам и Сене на автобусе-амфибии

Компания Canards des Paris («Парижские утки») предлагает гостям французской столицы необычную экскурсию на автобусе-амфибии, передаёт BFM TV. За почти два часа пассажиры смогут узнать об основных достопримечательностях города, а также посмотреть на него с воды.

Немного резкий переход с суши на воду производит впечатление на пассажиров.

ОСКАР, пассажир автобуса-амфибии: Я почувствовал, что… Я решил, что мы утонем. Что мы пойдём на дно.

К счастью для Оскара, все пассажиры в автобусе-амфибии пристёгнуты.

Для Canards des Paris («Парижские утки». — ИноТВ) всё началось на суше у подножия Эйфелевой башни. Экскурсия продолжительностью 1 час 45 минут, из которых 20 проводится на Сене, предназначена для ознакомления с главными достопримечательностями столицы. Шофёры обучены вождению на улицах…

ПОЛЬ МИШЕЛЬ, глава Canards des Paris: Для этой части маршрута нужны права и обязательное базовое минимальное обучение — то, что мы требуем от обычных водителей автобусов.

…и навигации по Сене.

ПОЛЬ МИШЕЛЬ: Для этого требуется, скажем так, более «капитанское» обучение. И потом есть множество связанных с ним аттестатов, например, как понимать радио очень высоких частот, оказывать первую помощь и так далее. В целом требуется шесть дипломов-лицензий.

Экскурсия не лишена интерактивности благодаря энергии гида Элизабет, которая нравится всем пассажирам.

ЭЛИЗАБЕТ, гид: Сейчас отличный момент, чтобы спеть песенку под караоке!

ФРАНЦУЖЕНКА: Это была хорошая семейная экскурсия с потрясающим гидом, которая создаёт атмосферу безрассудства, так что это была действительно очень-очень хорошая экскурсия.

Этот неповторимый и оригинальный тур по Парижу обойдётся всем людям старше 12 лет в сумму 30 евро.

Дата выхода в эфир 11 августа 2021 года.