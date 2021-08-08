France Info: выбросил окурок из машины — вирусный ролик с туристом из Франции всколыхнул испанские соцсети

Приехавший на каникулы в испанскую Коста-Браву француз стал героем вирусного видео в соцсетях после того, как небрежно выбросил в окно машины окурок сигареты, передаёт France Info. Как и по всей Европе, в Испании полыхают пожары, и поступок туриста вызвал возмущение как у местных жителей, так и у отдыхающих из соседней страны.

Всё началось с этого видео, опубликованного в соцсетях: мужчина на пассажирском сидении заканчивает курить сигарету и щелчком отправляет её не глядя на землю. Тот, кто снимает, возмущённо сигналит, и не просто так: он работает пожарным на морском курорте в Испании, где разворачивается эта сцена. В интернете он не скрывает свой гнев:

TWITTER Pepe Oltra @GEPservices: Последняя затяжка — и окурок летит на обочину. Не беспокойтесь, мы, пожарные, будем рисковать своими жизнями. Я возмущён!

Машина зарегистрирована во Франции, внутри — два французских туриста, которые приехали в отпуск в Коста-Браву. Видео стало вирусным в Испании и вызвало резкую реакцию в этой местности, очень популярной у французов.

ФРАНЦУЖЕНКА: Этот человек представляет опасность для общества. Прямо сейчас мы разрушаем нашу планету из-за пожаров — пожаров, которые начинаются из-за таких вот мелких деталей.

ФРАНЦУЗ: Нужно, чтобы этот человек задумался. Самое важное — это чтобы он извинился.

Этим делом занялась испанская полиция. Благодаря системе видеонаблюдения в городе стражи правопорядка попытались обнаружить и задержать французских туристов. Однако двое 28-летних пассажиров автомобиля, оказавшихся в центре информационного скандала, предпочли вчера сдаться.

ДАВИД ПУЭРТАС, главный инспектор местной полиции Палафружеля: Мы очень признательны, что они пришли сюда и объяснили свой поступок. Они поняли, что сделали что-то плохое, и попросили прощения. Они не осознавали, какой ущерб могли нанести.

Курильщик получил штраф 200 евро. К большому счастью, его поступок не привёл к пожару. Однако уже две недели в том же секторе сильный пожар, начавшийся от сигаретного окурка, уничтожил 415 гектаров растительности.