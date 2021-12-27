WSJ: британцы добровольно осторожничают, опасаясь провести Новый год в изоляции

На фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» правительство Великобритании пока не вводит новые ограничительные меры, однако британцы добровольно ведут себя осторожнее, опасаясь заразиться и провести праздники в изоляции, пишет The Wall Street Journal. Между тем это грозит британским предпринимателям, которые рассчитывали на рост потребительской активности в праздники, новыми финансовыми потерями.

Улицы британских городов опустели, а рестораны и кафе по всей стране закрылись на фоне распространения штамма «омикрон», когда Великобритания бьёт рекорды по выявляемым за сутки случаям коронавируса. Как отмечает The Wall Street Journal, на этот раз причиной стал не введённый правительством локдаун, а страх британцев заразиться COVID-19 и провести праздники в изоляции.

Пока правительство Великобритании не спешит с объявлением новых ограничений, неопределённость из-за высоких темпов распространения «омикрона» заставляет жителей страны добровольно ограничивать свою активность.

Однако весьма осторожное поведение британцев — удар для розничных торговцев и рестораторов, которые только начали восстанавливаться после прежних ограничительных мер и рассчитывали, что праздничный период поможет им продержаться ближайшие месяцы.

Согласно последнему опросу YouGov, каждый шестой британец отменил рождественскую вечеринку в связи с распространением нового штамма и почти столько же отложили встречи с друзьями или родственниками. По данным исследовательской компании Springboard, ряд универмагов перенесли распродажи на более ранний срок, чтобы увеличить посещаемость магазинов.

По данным сервиса бронирования OpenTable, число посещений ресторанов Великобритании на прошлой неделе сократилось на 9% по сравнению с тем же периодом 2019 года. А на неделе, предшествовавшей появлению новостей о распространении «омикрона», этот показатель был на 15% меньше по сравнению с тем же периодом до пандемии.

«Это просто нежизнеспособно в финансовом отношении. Мы бы потеряли ещё больше денег, если бы попытались оставить заведения открытыми», — заявил владелец лондонского ресторана Begging Bowl Джейми Янгер, который был вынужден закрыть своё заведение перед Рождеством.

При этом, как отмечает The Wall Street Journal, прекратив экономическую поддержку предприятий в попытке нормализовать экономику, которая помогла им пережить предыдущие волны пандемии, правительство Великобритании вновь оказалось под давлением. От Лондона требуют возобновления программ поддержки, в том числе программы поддержки занятости, в рамках которой правительство покрывало заработную плату 11,7 млн работников в течение 18 месяцев, что обошлось Министерству финансов в £70 млрд.

В среду Лондон объявил о мерах поддержки британскому бизнесу, страдающему от снижения потребительской активности, связанной со вспышкой штамма «омикрон». Общий пакет помощи составляет £1 млрд. Основные меры поддержки будут адресованы предприятиям в сферах туризма и отдыха — предусмотрены единоразовые выплаты в размере £6 тыс. Власти также возьмут на себя издержки на лечение и больничные выплаты для сотрудников малого и среднего бизнеса.

Впрочем, несмотря на «добровольные изменения в поведении» британцев, множество экспертов призывают к объявлению очередного локдауна. В частности, по мнению старшего преподавателя в Университете Суонси Саймона Уильямса, добровольное ограничение активности может помочь снизить темпы распространения коронавируса, однако не позволит достичь такого же результата, как введённые правительством ограничения.

В связи с противодействием ужесточению ограничений в Консервативной партии, премьер-министр Борис Джонсон исключил возможность введения в Англии до Рождества каких-либо новых ограничений. Однако, как пишет The Wall Street Journal, премьер дал понять, что они могут потребоваться после 25 декабря.

Последний опрос YouGov показал, что, даже если бы на Рождество был введён карантин, почти половина респондентов не стала бы соблюдать требования. Основной причиной тому большинство опрошенных назвали то, что правительство не соблюдает свои же собственные правила. Другие отметили, что уже запланировали встречу с семьёй или что они устали от ограничений.