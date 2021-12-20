Британские учёные: «омикрон» размножается в лёгких медленнее других штаммов, но остаётся «серьёзной проблемой»
«Омикрон» медленнее размножается в тканях лёгких человека, чем прежние штаммы коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на исследование Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.
«Наблюдения показывают, что «омикрон» приобрёл свойства, позволяющие ему уклоняться от иммунитета, в то время как свойства, связанные с репликацией и патогенностью, ослабли», — гласит исследование.
Как напоминает Sky News, высокая скорость распространения штамма в стране заставила экспертов указать на необходимость введения жёстких ограничительных мер после Рождества. А в субботу мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.
Ссылки по теме
-
ABC News: «омикрон» в США распространяется очень быстро, но вакцинация и ревакцинация помогают от него защититься
-
WP: американские чиновники предупредили о быстром распространении «омикрона» в США
-
Sky News: мера предосторожности — из-за роста заражений «омикроном» королева Елизавета отменила предрождественский семейный обед
-
Le Figarо: даже для вакцинированных — из-за «омикрона» у европейцев сработал «рефлекс закрытия границ»