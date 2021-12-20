Британские учёные: «омикрон» размножается в лёгких медленнее других штаммов, но остаётся «серьёзной проблемой»

Исследование Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний показало, что штамм коронавируса «омикрон» медленнее реплицируется в лёгких человека, а значит, не вызывает тяжёлого течения болезни, пишет Sky News. Тем не менее британские учёные призвали не расслабляться в борьбе с коронавирусом, так как также установили, что «омикрон»-штамм успешнее «уклоняется» от иммунитета.

«Омикрон» медленнее размножается в тканях лёгких человека, чем прежние штаммы коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на исследование Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.

По данным британских учёных, мутации в белке варианта вируса помогают ему гораздо успешнее обходить антитела, однако также означают, что «омикрон» реплицируется в лёгких менее эффективно, что позволяет заболеванию протекать в более лёгкой форме.



«Наблюдения показывают, что «омикрон» приобрёл свойства, позволяющие ему уклоняться от иммунитета, в то время как свойства, связанные с репликацией и патогенностью, ослабли», — гласит исследование.

Однако, несмотря на версию о том, что штамм не вызывает тяжёлого течения болезни, руководитель исследования, профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта назвал «омикрон» «серьёзной проблемой для общественного здравоохранения» из-за скорости его распространения.

Только в Великобритании в эти выходные, по данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства, было подтверждено 10 059 новых случаев заражения «омикроном». Между тем группа советников британского правительства по чрезвычайным ситуациям (SAGE) предупредила, что «почти уверена», что ежедневно в Англии этим вариантом заражаются сотни тысяч людей, но не попадают в официальную статистику.



Как напоминает Sky News, высокая скорость распространения штамма в стране заставила экспертов указать на необходимость введения жёстких ограничительных мер после Рождества. А в субботу мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.

«Штамм «омикрон» быстро стал доминирующим, число случаев быстро растёт, и количество пациентов с COVID-19 в больницах вновь увеличивается», — признал Хан, добавив, что власти продолжат внимательно следить за ситуацией.