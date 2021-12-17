Sky News: мера предосторожности — из-за роста заражений «омикроном» королева Елизавета отменила предрождественский семейный обед

В Букингемском дворце решили отменить традиционный предрождественский обед королевской семьи из-за распространения в стране нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает Sky News. Как отмечает издание, отмена мероприятия стала мерой предосторожности.
Источники из Букингемского дворца подтвердили, что королева Елизавета II приняла решение отменить традиционный предрождественский обед королевской семьи, сообщает Sky News. Причина заключается в распространении в Великобритании нового штамма коронавируса «омикрон».
Как отмечает издание, решение отменить обед стало мерой предосторожности. Sky News напоминает, что прошлогодний предрождественский обед был также отменён из-за пандемии.
Обычно на предрождественский обед собираются дети, внуки, правнуки и племянники королевы, пишет Sky News. Таким образом, это мероприятие предоставляет королеве возможность пообщаться с теми из своих родственников, кто не сможет быть в Сандрингемском дворце, где Елизавета II традиционно проводит Новый год.
Sky News напоминает, что с 20 октября Елизавете II предписан лёгкий график: врачи рекомендовали ей больше отдыхать на фоне беспокойства по поводу состояния здоровья королевы. В британском правительстве заявили, что встречи Елизаветы II с премьером страны Борисом Джонсоном, возможно, переведут в онлайн-формат.
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