Telegraph: Елизавета II пропустит климатический саммит из-за проблем со здоровьем

95-летняя британская королева не будет лично присутствовать на климатическом саммите Cop26, который стартует в Глазго в эти выходные. По словам Букингемского дворца, вместо этого глава государства, которой в последнее время нездоровится, пришлёт участникам конференции своё видеообращение с призывом принять «значимые действия» для защиты окружающей среды, передаёт The Daily Telegraph.

Британская королева не посетит климатический саммит ООН Cop26, который откроется в Глазго в эти выходные. С таким официальным заявлением выступила пресс-служба Букингемского дворца, пишет The Daily Telegraph.

По словам её представителей, Елизавета II, которой в последнее время нездоровится, «с сожалением приняла решение» не приезжать на конференцию. Вместо этого она выступит перед делегатами в формате видеообращения, которое будет заранее снято в Виндзорском замке.

При этом королева выразила надежду, что другие лидеры не воспользуются её отсутствием как предлогом для отказа от участия в саммите. Поскольку ей хочется, чтобы переговоры на Cop26 оказались успешными и способствовали принятию «значимых действий» для борьбы с изменением климата, отмечает издание.

Накануне, следуя рекомендациям врачей, королева выполняла «лёгкие обязанности». 95-летняя глава государства провела видеозвонок с послами Южной Кореи и Швейцарии. Это было её первое публичное появление — пусть и на экране компьютера — с 19 октября, когда она устроила насыщенный вечерний приём по случаю глобального инвестиционного саммита.

На следующий день Елизавете II был предписан полный покой — и она отменила поездку в Северную Ирландию. Более того, впервые за последние восемь лет королева провела ночь в больнице, где сдавала необходимые предварительные анализы, обращает внимание The Daily Telegraph.

В воскресенье она пропустила церковную службу в часовне Всех Святых в Виндзоре и ни разу не выгуливала собак с тех пор, как побывала в больнице. По некоторым данным, королева была «измотана» из-за напряжённой общественной жизни и любви допоздна смотреть телевизор,

утверждает издание.

Представители Елизаветы II подчёркивают, что её госпитализация не была связана с коронавирусом. В то же время Букингемский дворец не прокомментировал, прошла ли королева ревакцинацию, но, учитывая её возраст, вполне вероятно, она получила бустерную прививку, заключает The Daily Telegraph.