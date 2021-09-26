France 2: неожиданная переписка — семилетний француз получил ответ от Елизаветы II

Семилетнего Ноэ из французского города Сент-Обен-ан-Бре очень расстроила смерть мужа королевы Великобритании, которая совпала с уходом из жизни его собственного прадедушки, рассказывает France 2. Мальчик посчитал несправедливым, что из-за мер по борьбе с коронавирусом Елизавета II осталась одна на похоронах, поэтому решил поддержать её в письме и через несколько недель неожиданно для всех получил ответную открытку с благодарностью за «тёплые слова сочувствия».

«Королева Елизавета II и маленький мальчик»: это не название сказки для детей, а самая неожиданная переписка этого года. Королева передала свою «искреннюю благодарность за тёплые слова сочувствия после смерти её мужа», которые ей написал семилетний Ноэ. Мальчик всё ещё не может оправиться от изумления.

НОЭ: Здесь фото принца Филиппа, написано — «Елизавета II».

ЖУРНАЛИСТ: А что ты почувствовал, когда получил это письмо?

НОЭ: Я был доволен, очень доволен, рад и всё.

Несколько недель назад с помощью своей бабушки Ноэ написал письмо королеве Елизавете из городка Сент-Обен-ан-Бре в департаменте Уаза.

НОЭ: (Читает своё письмо.) Я также люблю Англию…

Смерть принца Филиппа в апреле его сильно опечалила, потому что перекликается с его собственной жизнью.

НОЭ: Мой прадедушка Жан умер в марте. Потом я услышал по телевизору, что принц Филипп тоже умер. Поэтому я написал королеве. Она была совсем одна и грустная.

Его особенно тронули эти кадры с похорон: королева была одна, на расстоянии от своих детей. Таким образом её защищали от COVID-19, но Ноэ посчитал, что это в высшей степени несправедливо.

СИЛЬВИЯ ЖАНТЬЕН, бабушка Ноэ: Для него это было так странно, и он мне задал множество вопросов: «Почему королева одна?» Я ему объяснила, что у королевы много дел, она точно не сможет прочесть твоё письмо, не нужно ждать ответа. А спустя несколько недель он получил ответ.

Елизавету II и любителя Англии Ноэ разделяют 400 километров и 88 лет, но сочувствие маленького мальчика связало их невидимой нитью, о чём он никогда не забудет.