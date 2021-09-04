«Операция Лондонский мост» — Times о секретном протоколе действий в случае смерти 95-летней королевы

В британском правительстве опасаются, что Лондон может быть переполнен людьми в день смерти королевы, что приведёт к ряду проблем, пишет The Times, ссылаясь на увидевшие свет планы касательно первых десяти дней после кончины Елизаветы II. Отмечается, что в протоколе действий под названием «Операция Лондонский мост» прописаны все детали — от того, где будут проходить похороны, до того, как именно будет объявлен новый король.

Были обнародованы планы, касающиеся того, что произойдёт в первые дни после смерти британской королевы, сообщает The Times. Специально запланирована масштабная операция для сдерживания беспрецедентных толп и транспортного хаоса, ожидающихся в преддверии похорон. В одной из записок содержится предупреждение, что Лондон может быть переполнен из-за сотен тысяч людей, которые направятся в столицу.

Как отмечает издание, детальный план правительства на десять дней, последующих после смерти королевы, был опубликован на сайте Politico. План предусматривает всё: как будет сообщена новость, как будет проводится наблюдение за траурной церемонией и как гроб с телом королевы доставят в Лондон. Также отмечается, что будет проведена якобы «спонтанная» служба в соборе Святого Павла, а новый король Чарльз совершит поездку по четырём странам Соединённого Королевства.

The Times напоминает, что ещё в 2017 году издание The Guardian публиковало длинную статью с деталями «Операции Лондонский мост», в которой содержалась информация обо всём — от того, как новый король будет провозглашён в Сент-Джеймсском дворце, до того, где будут размещаться приехавшие в Лондон королевские особы из других стран.

Британское министерство транспорта обеспокоено тем, что большое количество людей, которые приедут в Лондон, может вызвать проблемы с транспортом и переполнить столицу. В одной из записок упоминается наихудший сценарий, при котором Лондон впервые за всё время не справится с наплывом граждан.

Также отмечается, что британские спецслужбы будут приведены в состояние повышенной готовности в связи с возможностью терактов, пишет The Times. Сайт королевской семьи поменяет свой дизайн на чёрную страницу с коротким заявлением о смерти королевы. Премьер-министр Великобритании проведёт встречу с новым королём, который тем же вечером обратится к нации. Также отмечается, что если день похорон придётся на будний день, то он будет объявлен нерабочим.