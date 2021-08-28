DT: глоток свежего воздуха — Елизавета II посетит климатический саммит после долгого перерыва
После полутора лет коронавирусной неразберихи королева Великобритании Елизавета II вновь приступит к выполнению своих рабочих обязанностей в полном объёме. Этой осенью для неё уже подготовлен плотный график различных мероприятий, пишет The Daily Telegraph.
В частности, королева встретится с мировыми лидерами на конференции Cop26 по климату в Глазго. Ранее в прошлом году этот саммит пришлось заморозить из-за пандемии коронавируса.
Ожидается, что в мероприятии примут участие 120 глав государств, в том числе президент США Джо Байден, Папа Римский Франциск, а также активистка Грета Тунберг. Кроме того, на саммит прибудут около 20 тыс. различных делегатов.
Президент Cop26 Алок Шарма уже написал в своём Twitter, что он «невероятно рад» тому, что королева посетит эту конференцию.
По некоторым оценкам, для обеспечения безопасности на саммите будут задействованы 10 тыс. полицейских со всей Великобритании, в то время как полиция Шотландии охарактеризовала конференцию как «самое сложное и многосоставное» мероприятие из когда-либо проводившихся в стране.
Вместе с тем на данный момент не вполне ясно, чем Елизавета II будет конкретно заниматься на мероприятии, однако сама конференция крайне важна для судьбы всей планеты, учитывая, что в начале этого месяца вышел крупный научный доклад, авторы которого предупредили о новых сильных засухах и наводнениях, если человечество не сократит объёмы выбросов углекислого газа.
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