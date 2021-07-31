SRF: Елизавета II оградила свои земли от суровых экологических норм через лазейку в законе

Королева Великобритании Елизавета II воспользовалась лазейкой в законе, чтобы на её земли в Шотландии не распространялись суровые экологические законы, сообщает SRF. И, как выяснилось, у неё уже не раз получалось таким образом успешно пролоббировать свои личные интересы. Мятежа по этому поводу в стране, конечно, ожидать не стоит, но британцы определённо потребуют в будущем большей прозрачности, рассказывает швейцарское издание.

То, что королева любит животных, известно уже давно. Но, по-видимому, любовь монарха к окружающей среде не такая большая. Дело в том, что, как утверждают её критики, королева воспользовалась лазейкой, чтобы на её земли, которых у неё много, не распространялись суровые экологические законы. У людей в королевстве это вызвало вопросы. Репортаж Генриетты Энгберсен.

Королева, поступая благородно, не вмешивается в политику. По крайней мере, так считали её подданные. Но оказалось, что очень даже и вмешивается, например, в том, что касается её земель в Шотландии. Парламент принял решение, что ради строительства экологических теплотрасс владельцев земель можно обязать к продаже своих участков. Этот закон действует, но не для королевы. Guardian сегодня раскрыл детали.

СЕВЕРИН КАРРЕН, журналист Guardian: Мы знали, что в теории королева обладает этой властью. Но мы не знали, что она используют её для продвижения своих личных интересов. И мы не имели представления о том, как часто она это делает.

Это действительно так. Ещё до обсуждений нового закона в парламенте у королевы есть возможность с ним ознакомиться, если он касается её личных интересов. Но никто и подумать не мог, что она так поступала уже больше 1000 раз, и в некоторых случаях успешно пролоббировала изменения, как, например, в Шотландии.

ЭНДРЮ УАЙТМЭН, бывший депутат парламента Шотландии: Это недемократично, что человек, который, заметьте, занимает пост главы государства, может влиять на законы, если они ему лично не подходят.

Земли королевы самые большие. До недавних пор королева получала на них субсидии ЕС. В целом королевская семья, скорее всего, ничего не имеет против экологических проектов и борьбы за климат, но она хочет принимать участие в принятии решений. Однако…

ДЖОШУА РОЗЕНБЕРГ, юрист и журналист: В будущем общественность, скорее всего, потребует большей прозрачности. Люди захотят узнать, когда и почему Букингемский дворец изменил законы.

Устраивать мятеж её народ не собирается, но в будущем потребует большей прозрачности.

Дата выхода в эфир 30 июля 2021 года.