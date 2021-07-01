«Сделали всё, что могли, но её раны одержали верх»: Daily Mail рассказала о последних часах жизни принцессы Дианы

Попытка сбежать от назойливых журналистов, страшная авария в парижском туннеле, скорая и больница — ко дню рождения принцессы Дианы, в который ей бы исполнилось 60 лет, Daily Mail восстановила последние часы её жизни. Издание рассказало, как упорно медики боролись за принцессу и почему координировать контакт между Лондоном и Парижем пришлось команде главы МИД, находившейся на Филиппинах.

1 июля Диане, принцессе Уэльской, исполнилось бы 60 лет. Она погибла из-за аварии в ночь на 31 августа в Париже, когда ей было всего 36. В память о Диане британское издание Daily Mail опубликовало статью, в которой воссоздало последние часы её жизни, привело комментарии очевидцев трагедии и людей из непосредственного окружения, а также попыталось развенчать «жестокие мифы», окутывающие смерть принцессы.

По информации газеты, в ночь на 31 августа 1997 года в 00:01 сын египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда Доди, с которым Диана втайне приехала в Париж, вышел из номера-люкс отеля «Риц» и сообщил двум своим телохранителям-британцам, Тревору Рису-Джонсу и Кесу Уингфилду, что планы изменились. Чтобы скрыться от назойливых папарацци, в квартиру Доди пара не поедет с надёжной охраной на уже «засветившихся» автомобилях, а вместо этого отправится на другой машине с заместителем главы службы безопасности гостиницы Полем Анри. По замыслу Доди, телохранители должны будут выйти через главный вход и отвлечь прессу, в то время как они с Дианой незаметно покинут здание через служебный.

Рис-Джонс и Уингфилд запротестовали, потому что план показался ненадёжным. На что Доди возразил что такой отвлекающий манёвр одобрил его отец. В конце концов был найден компромисс: Рис-Джонс будет сопровождать пару.

В 00:06 Доди и Диана покинули свой номер и вместе с телохранителем и Полем на служебном лифте спустились на первый этаж. Снаружи их ждал «единственный подходящий автомобиль из парка Рица» — Mercedes S280 1994 года. Рис-Джонс сел на переднее пассажирское кресло, сзади за ним — Диана, Доди — рядом с ней. За рулём — Поль. Никто не был пристёгнут.

Как отмечает Daily Mail, предложенный Доди отвлекающий манёвр не сработал. Папарации окружили Mercedes прежде, чем он смог тронуться с места. По словам очевидцев, садясь в машину, Поль обратился к фотографам: «Не пытайтесь нас преследовать, вам нас не поймать».

Тем не менее пресса отправилась в погоню. Автомобиль Доди и Дианы проехал через площадь Согласия и устремился вдоль набережной Сены. В районе моста Александра III по каким-то причинам машина не свернула на дорогу, которая вела напрямую к пункту назначения пары, и на большой скорости проследовала дальше — к следующему мосту Альма. «Здесь сходится ряд спорных факторов, которые послужат основанием для множества теорий и расследований», — утверждает издание.

На въезде в туннель под мостом Альма Mercedes по касательной столкнулся с белым Fiat Uno. Поль потерял управление, и машина Дианы ушла слишком далеко влево и на предположительной скорости в 105 км/ч влетела в 13-й столб в центре двухполосной проезжей части. От удара автомобиль разревернулся капотом в противоположную сторону. Доди и Поль, находившиеся в левой части машины, погибли на месте. Диана и Рис-Джонс получили тяжёлые ранения, но были ещё живы.

Через несколько секунд в туннель въехал французский доктор Фредерик Майе. Он оказался здесь случайно — возвращался домой с вечеринки. «Я заметил дым в туннеле и замедлил скорость, потом увидел машину. Дым шёл от двигателя, который был практически разбит на две части… На месте происшествия никого не было», — рассказал Майе Daily Mail.

Доктор остановил машину и пошёл посмотреть, что произошло. В разбитом Mercedes он обнаружил двух тяжелораненых, но ещё живых пассажиров. Майе вызвал скорую и поспешил оказать им первую помощь своими силами. «У меня с собой был ручной аппарат ИВЛ — я взял его из машины. Потом вернулся к Mercedes и попытался оказать помощь молодой женщине. Она сидела на полу в задней части автомобиля. Я увидел, что это очень красивая женщина и на лице у неё не было никаких повреждений. У неё не было видимого кровотечения, но она была без сознания и дышала с трудом. Моей задачей было облегчить ей дыхание. Я оказался в довольно сложной ситуации — был один, почти никакого оборудования. При первом рассмотрении она была в нормальном состоянии, но авария произошла серьёзная, так что в такой ситуации всегда подозреваешь, что могут быть тяжёлые внутренние повреждения», — вспоминает доктор. В тот момент он не знал, что женщина, которой он оказывает помощь, — принцесса Диана.

По словам Майе, его удивило, что к месту аварии стало съезжаться много людей, которые стремились запечатлеть каждую деталь, но он старался не отвлекаться от своей работы. Не догадываясь, кто перед ним, доктор говорил с раненой по-французски. Кто-то сзади подсказал, что женщина — британка, поэтому Майе перешёл на английский и постарался успокоить пострадавшую.

К 00:32 на место происшествия прибыли две машины пожарной части с улицы Малар под командованием сержанта Ксавье Гурмелона. В своём комментарии Daily Mail он рассказал, что в это время Диана ещё «двигалась и говорила». «Она спросила на английском: «Боже, что случилось?» Эту фразу я понял и постарался её успокоить. Держал за руку. Потом подключились другие коллеги», — поделился Гурмелон. Пожарные надели на Диану шейный воротник, укутали в термическое одеяло и установили новую дыхательную маску. Её дыхание было в норме, пульс «достаточно сильный», это обнадёживало.

Через восемь минут после пожарных к месту аварии прибыла первая машина скорой помощи. Глава бригады — Жан-Марк Мартино. Доктор Майе поделился с ним своими наблюдениями и отправился домой.

К 00:50 о происшествии доложили префекту парижской полиции Филиппу Массони, а его помощники уведомили посольство Великобритании.

Мартино сказал, что пострадавшую необходимо извлечь из машины. Медики и пожарные сначала переместили Диану на деревянную доску, а затем — на воздушную подушку. Как объяснил Мартино, это не даёт раненому двигаться и может помочь избежать травмы позвоночника. Когда женщину переместили, у неё произошла остановка сердца. Медики оперативно провели массаж сердца и отправили Диану в машину скорой помощи. Спасатели сделали на месте всё, что смогли. В 01:30 было принято решение ехать в больницу Сальпетриер в 13-м округе — отделение неотложной помощи начало готовиться к приёму пациентки. К 01:41 давление Дианы достаточно стабилизировалось, чтобы скорая могла тронуться в путь. Ехать нужно было очень осторожно, потому что любая тряска или ускорение могли оказаться смертельными для пострадавшей. В это же время в туннеле спасатели отрезали крышу Mercedes, чтобы извлечь из машины Риса-Джонса.

В 01:45 новости об аварии дошли до посла Её Величества во Франции сэра Майкла Джея. В этот момент в Букингемском дворце нет никого из королевской семьи, но там круглосуточно дежурят сотрудники Скотленд-Ярда. Они первыми узнают о случившемся и пытаются разобраться, как донести информацию дальше.

В 02:00 на подъезде к больнице у Дианы снова упало давление. Мартино попросил остановить машину и в очередной раз вколол пострадавшей дофамин. «Прогноз не оптимистичный. Остальные готовятся к худшему», — пишет Daily Mail.

В это время в своей квартире в Париже отец Ив-Мари Клошар-Боссюе, католический священник при Сальпетриер, проснулся от телефонного звонка. Это администратор больницы — просит дать контакты кого-то из англиканских коллег. Священник сказал, что ничем помочь не сможет, и повесил трубку. Через пару минут администратор позвонил снова и попросил Клошара-Боссюе прийти вместо англиканского священника. На вопрос зачем собеседник разглашать подробности отказался. Тогда Клошар-Боссюе заподозрил, что над ним решили сыграть пьяную шутку, раз просят явиться в больницу в 2 часа ночи без объяснения причины. Когда администратор сдался и сказал, что священник может потребоваться принцессе Уэльской, Клошар-Боссюе окончательно уверился, что собеседник говорит чепуху. Отец Ив-Мари снова бросил трубку, но на душе у него было «неспокойно».

К 02:06 скорая, наконец, приехала в больницу. Рентген показал внутреннее кровотечение. Дежурный кардиохирург доктор Брюно Риу даёт пессимистичный прогноз.

В квартире Клошара-Боссюе снова зазвонил телефон. «Отец, простите меня, но я вам сказал правду. Вас ожидает британский посол, он уже здесь. Ситуация очень серьёзная», — заявил администратор. Священник оделся и направился в больницу.

Приблизительно в 02:15 телефонный звонок раздался в доме Майкла Коула в британском графстве Суффолк. Коул — главный представитель миллиардера и отца Доди Мохаммеда Аль-Файеда. Звонил Клайв Гудман, редактор News Of The World, специализирующийся на новостях о королевской семье. «Он сказал мне, что в Париже была авария, Диана ранена, а Доди погиб. Попросил прокомментировать. Его газета была одной из самых беспардонных в слежке за Дианой и Доди тем летом. Поэтому я только и сказал: «Меня от вас тошнит». Потом бросил трубку», — рассказал Коул Daily Mail. Он позвонил Мохаммеду Аль-Файеду — тот уже обо всё знал и готовил вертолёт, чтобы вылететь в Париж. «Будем надеяться, что это неправда, Майкл. Будем молиться, чтобы это оказалось неправдой», — обратился бизнесмен к Коулу.

В 02:16 врачи в Париже продолжают бороться за жизнь Дианы, после того как у неё снова произошла остановка сердца. В больницу вызвали хирурга Монсефа Дамана — он должен провести операцию, чтобы остановить внутреннее кровотечение. Через десять минут в Сальпетриер доставили и тяжелораненого телохранителя Риса-Джонса.

В 02:30 в больницу прибыл один из ведущих кардиохирургов страны, профессор Ален Пави. Ему удаётся найти источник кровотечения и остановить потерю крови, но снова запустить сердце Дианы не получается. «Операционная бригада знает, что надежды нет. Тем не менее они не оставляют попыток её спасти», — отмечает издание.

В 03:00 по Парижу глава британского МИД Робин Кук находился на Филиппинах. По местному времени в Маниле было уже 9 утра. Глава дипломатии готовился вылетать в Сингапур, но в этот момент его команда получила новости об аварии во Франции. Из-за разницы во времени Кук — единственный высокопоставленный британский государственный деятель, который в этот момент не спит и имеет прямой доступ к прессе. Министр встретился с журналистами в фойе своего отеля и объявил, что Диана ранена, но жива.

Затем британский корреспондентский корпус, сопровождающий Кука, отвезли на базу Вильямор, где ждал самолёт Королевских ВВС VC10. В нём же, в отсеке, отгороженном шторами, расположились и сотрудники МИД. Самого министра долгое время не было, вылет задерживался.

К 04:00 операционная бригада в Париже, до последнего пытавшаяся спасти Диану, приняла решение прекратить все реанимационные предприятия. «Они сделали всё, что могли, и даже больше, но её раны одержали верх. Самая известная, самая часто фотографируемая женщина в мире официально объявлена умершей», — пишет Daily Mail.

О смерти Дианы представителю Аль-Файеда Майклу Коулу сообщила её мачеха леди Рейн Спенсер, которой он ранее позвонил с новостями об аварии и передал телефон парижской больницы. «Когда она сказала мне, я почувствовал, будто получил удар под дых. Я опустился на колени и зарыдал», — признался Коул в интервью газете.

В Лондоне водитель Дианы Колин Теббатт вспоминает, что следил за новостями об аварии в кабинете принцессы в Кенсингтонском дворце вместе с её личным помощником Майклом Гиббинсом, дворецким Полом Барреллом и ещё тремя секретарями. Они смотрели заявление Робина Кука о том, что Диана ранена, но жива, когда зазвонил телефон. Гиббинс взял трубку и после непродолжительной беседы выключил телевизор и объявил: «Дамы и господа, принцесса умерла».

Глава группы королевской охраны Скотленд-Ярда Дай Дэвис был шокирован известием о смерти Дианы. Но ему пришлось держать себя в руках, ведь необходимо действовать профессионально. Когда дело касается королевской семьи, существует чёткий план действий на случай кончины каждого из её членов. Принцесса Диана, однако, уже какое-то время к королевской семье не принадлежала, поэтому протокола в её отношении не существовало. Дэвису и его начальству пришлось принимать решения по ходу дела.

В 04:20 в Париже высокопоставленные лица, включая посла Джея и министра внутренних дел Франции Жан-Пьера Шевенмана, пригласили Клошара-Боссюе, который уже ожидал в больнице, в комнату, где лежала Диана, попросили помолиться и побыть с ней, пока не найдут англиканского священника.

В Маниле в 04:25 по парижскому времени самолёт с дипломатами и журналистами до сих пор не вылетел. Корреспонденты пребывали в неведении, а сотрудники МИД были заняты отслеживанием ситуации в Париже, потому что в Букингемском дворце, который обычно занимается подобными вопросами, в такой час ещё никого не было. Как рассказывает журналист Daily Mail Стив Доти, присутствовавший на борту того самолёта, «некоторые секреты слишком велики, чтобы они могли оставаться таковыми». Одна из журналисток заглянула за штору, отделявшую дипломатов, и увидела нескольких сотрудниц МИД в слезах. «Тогда мы поняли, что Диана не ранена, а мертва», — утверждает Доти. Дипломаты подтвердили догадку журналистов, и те, у кого была мобильная связь на Филиппинах, поспешили известить свои издания в Лондоне.

В 04:41 британское новостное агентство Press Association сообщило о смерти Дианы. Официального подтверждения всё ещё нет. В Париже отца Клошара-Боссюе провели к принцессе. «Там я её увидел впервые. Её лицо было невредимо — никаких царапин, пятен или макияжа. Полная естественность. Она была поистине красивой женщиной, и казалось, что… с ней вот-вот можно будет поговорить», — описывает священник.

Как признаётся Клошар-Боссюе, он знал о многочисленных романах Дианы и не очень их одобрял, тем более она была «матерью будущего короля». Но недавно он прочёл интервью с принцессой, в котором она раскрылась для него с другой стороны. Она делала много очень достойных вещей и в конечном счёте была «хорошей женщиной». Священник даже решил, что это провидение подтолкнуло его изменить мнение о принцессе Уэльской.

«Клошар-Боссюе начинает молиться за упокой дианиной души. На улице ещё темно, и перед больницей министр внутренних дел Шевенман подтверждает для всего мира, что принцесса действительно умерла», — заключает Daily Mail.