Washington Post: «мафиози» Елизавета II во главе сборища эгоистов — британцев возмутило изображение королевской семьи в американском шоу

Новый американский сатирический мультсериал «Принц» вызвал недовольство в Великобритании. Создатели проекта показали членов королевской семьи напыщенными любителями чая, которые воспитывают детей избалованными и жестокими тиранами, сообщает The Washington Post.

Новый американский сатирический мультсериал «Принц» от продюсера «Гриффинов» вызвал возмущение в Великобритании. Всё потому, что королевская семья в нём показана «сборищем проблемных и эгоистичных любителей чая, которые воспитывают своих маленьких детей избалованными и жестокими тиранами», пишет The Washington Post.

В первую очередь нарекание вызвал внешний вид и характеры персонажей. Создатели шоу придали голове принца Уильяма форму тыквы, а его младшего сына, трехлетнего принца Луи, превратили в бунтаря-кокни, который носится по дворцу и утробным голосом досаждает всем своими требованиями.

Вдобавок авторы сериала изобразили Елизавету II боссом мафии в жемчугах и золоте. Они также выставили наследника престола принца Чарльза «властолюбивым маменькиным сынком, который слишком долго ждёт, чтобы стать королём», отмечает издание.

Однако, по мнению критиков, больше всего от американского шоу досталось 8

восьмилетнему Джорджу, старшему сыну Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин. Юный принц, занимающий третье место в очереди на престол, представлен заносчивым ребёнком, который беспокоится о собственном весе и питает неприязнь к своим братьям и сёстрам.

По словам издания, многие пользователи соцсетей называют сериал «неправильным» и «отвратительным». Они сетуют на то, что шоу разжигает ненависть к королевской семье и её молодым членам, которые однажды могут узнать о существовании проекта.

Тем не менее создатель «Принца» Гэри Джанетти отстаивает своё представление о монархии, убеждая людей воспринимать его как пародию, призванную развлечь публику. «Всё это сделано с любовью», — заверил он, добавив, что его целью было сделать «суперсмешное» шоу.

Между тем Джанетти неоднократно осуждали за то, что на протяжении многих лет он насмехался над молодым британским принцем в Instagram. После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году американского продюсера раскритиковали за намёки о том, что Джордж, которому на тот момент было всего четыре года, состоит в отношениях с молодым пажом.

В озвучке «Принца» приняли участие многие знаменитости. Орландо Блум исполнил роль принца Гарри, Люси Панч — герцогини Кэтрин, а звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер — принцессы Шарлотты.

Примечательно, что ранее в этом году Тёрнер обвинила папарацци в несогласованных съёмках её маленького ребёнка и призывала улучшить защиту частной жизни несовершеннолетних. «Мне тошно, мне противно, и я с уважением прошу всех перестать следить за нами», — писала актриса в Instagram в то время.

Некоторых комментаторов в соцсетях возмутило решение Тёрнер принять участие в новом сериале. По их мнению, она повела себя лицемерно, учитывая её пародию на молодых членов королевской семьи после недавней напыщенной речи о конфиденциальности частной жизни детей.

Интернет-пользователи также отчитали за участие в проекте Блума. Особенно в свете недавнего интервью Гарри, из которого стало ясно, что актёр живёт по соседству и, предположительно, дружит с принцем.

Разумеется, британские газеты также обрушились на сериал. Daily Telegraph написала, что его создатели представляют молодого Джорджа «избалованным, ехидным и язвительным». Daily Mail задалась вопросом, а не стоит ли «ограничить» шутки над детьми в комедиях?

«Пасквиль на маленького мальчика вряд ли придётся некоторым по вкусу. Будет ли американская компания заказывать аналогичный сериал о ребёнке президента США?» — риторически поинтересовался в Twitter королевский корреспондент Daily Telegraph Ричард Палмер.

Впрочем, нашлись и те, кто выступил в защиту мультсериала. Его сторонники призывают критиков веселиться и получать удовольствие от комедии, утверждая, что люди, в том числе юмористы, имеют право на свободу слова, подчёркивает издание.

Последние несколько лет оказались неспокойными для королевской семьи. В апреле ушёл из жизни 99-летний муж Елизаветы II принц Филипп. Кроме того, ходят слухи о растущем расколе между принцами Гарри и Уильямом, напоминает The Washington Post.