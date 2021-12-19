ABC News: «омикрон» в США распространяется очень быстро, но вакцинация и ревакцинация помогают от него защититься

В США вариант «омикрон» распространяется настолько быстро, что каждый второй день число заболевших этим штаммом удваивается, передаёт ABC News. Между тем, как отмечают эксперты, у американцев уже есть способ защититься от «омикрона»: для этого непривитые должны вакцинироваться, а привитые — пройти ревакцинацию.
Этим утром Америка готовится к резкому росту случаев заражения коронавирусом. Между тем вариант «омикрон» демонстрирует, что с помощью существующих вакцин его распространение можно замедлить, но не остановить.
ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный медицинский советник президента США: Но посыл остаётся ясным: если вы не вакцинированы, вакцинируйтесь.
Компания Apple уже отложила на неопределённый срок возвращение в офис. Университет Джорджа Вашингтона следует примеру Принстонского, Корнельского и Нью-Йоркского университетов, отменяя все мероприятия и переводя экзамены в онлайн-формат.
На этой неделе более сотни профессиональных спортсменов либо сдали положительные тесты, либо подвергались риску заражения вирусом. Ассоциация игроков Национальной футбольной лиги теперь настаивает на ежедневном тестировании. А в Канаде провинция Онтарио вводит для мест проведения массовых мероприятий 50-процентное ограничение по их наполняемости.
ЛАЛЕ ГАРАБАГЬЯН, профессор Стэнфордского университета в сфере неотложной помощи: Все системы здравоохранения составляют планы и готовятся к грядущим зимним месяцам, которые, скорее всего, будут довольно плохими.
Количество случаев «омикрона» в США удваивается каждый второй день. Новые данные показывают, что этот вариант значительно уменьшает защиту, обеспечиваемую антителами после двух вакцин Pfizer и Moderna.
Однако доктора заявляют, что ревакцинация в большинстве своём восстанавливает максимальную защиту.
ЭНТОНИ ФАУЧИ: Если бы у нас не было этих инструментов, то я бы вам сейчас говорил, что нужно быть очень, очень обеспокоенными. Но у нас есть инструменты. Так что вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь.
По данным исследователей, «омикрон» вызывает менее тяжёлое течение болезни. Так, предварительное исследование из ЮАР показало, что он, по сравнению с предыдущими вариантами, может вызывать различные симптомы, в том числе першение в горле вместо боли в горле.
ЛАЛЕ ГАРАБАГЬЯН: Очень трудно назвать различия между разными вариантами и их симптоматикой. На настоящий момент самые распространённые симптомы — кашель, слабость, заложенность, насморк, а вместе с насморком идёт першение в горле. Но если у вас болит горло, если вы по какой-либо причине чувствуете себя плохо, то вам следует сдать тест на COVID.
Между тем в преддверии праздника спрос на вакцины и тесты на коронавирус быстро растёт.
ЖЕНЩИНА: Когда мы устраиваем ужин на 25 декабря, то у меня дома есть такое правило: нам в течение суток нужно сдать тест.
В Бостоне бейсбольный стадион Фенуэй-парк превратят в клинику по ревакцинации.
АНДРЕА ФУДЖИ, корреспондент ABC News: Из зарубежных новостей: Великобритания в среду сообщила о более чем 78 тысячах новых случаях коронавируса. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» заявила, что российские власти изучают опыт других стран в вопросе введения штрафов за отказ от вакцинации от COVID-19.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» выразил уверенность, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в течение нескольких месяцев признает российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» заявил, что более 62% российских граждан старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью газете Journal de Dimanche заявила, что западные страны способны политически изолировать Россию, но уточнила, что Париж не хочет возвращаться к холодной войне.
Глава Минтруда Антон Котяков сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1», что выплаты для медиков, которые будут работать в новогодние выходные, будут осуществляться по двойному тарифу.
В ГУ МЧС России по Новгородской области заявили, что более 1 тыс. человек в 68 населённых пунктах региона остались без электричества после обрывов на линиях электропередачи из-за снегопадов и ледяных дождей.
Пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов заявил, что решение швейцарских властей выдать российского предпринимателя Владислава Клюшина Соединённым Штатам является очередным эпизодом «охоты» на россиян.
Член экспертного совета при Федерации хоккея России (ФХР), вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский отреагировал на победу национальной команды страны над чехами (5:2) в матче Кубка Первого канала.