ABC News: «омикрон» в США распространяется очень быстро, но вакцинация и ревакцинация помогают от него защититься

В США вариант «омикрон» распространяется настолько быстро, что каждый второй день число заболевших этим штаммом удваивается, передаёт ABC News. Между тем, как отмечают эксперты, у американцев уже есть способ защититься от «омикрона»: для этого непривитые должны вакцинироваться, а привитые — пройти ревакцинацию.

Этим утром Америка готовится к резкому росту случаев заражения коронавирусом. Между тем вариант «омикрон» демонстрирует, что с помощью существующих вакцин его распространение можно замедлить, но не остановить.



ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный медицинский советник президента США: Но посыл остаётся ясным: если вы не вакцинированы, вакцинируйтесь.



Компания Apple уже отложила на неопределённый срок возвращение в офис. Университет Джорджа Вашингтона следует примеру Принстонского, Корнельского и Нью-Йоркского университетов, отменяя все мероприятия и переводя экзамены в онлайн-формат.



На этой неделе более сотни профессиональных спортсменов либо сдали положительные тесты, либо подвергались риску заражения вирусом. Ассоциация игроков Национальной футбольной лиги теперь настаивает на ежедневном тестировании. А в Канаде провинция Онтарио вводит для мест проведения массовых мероприятий 50-процентное ограничение по их наполняемости.



ЛАЛЕ ГАРАБАГЬЯН, профессор Стэнфордского университета в сфере неотложной помощи: Все системы здравоохранения составляют планы и готовятся к грядущим зимним месяцам, которые, скорее всего, будут довольно плохими.



Количество случаев «омикрона» в США удваивается каждый второй день. Новые данные показывают, что этот вариант значительно уменьшает защиту, обеспечиваемую антителами после двух вакцин Pfizer и Moderna.



Однако доктора заявляют, что ревакцинация в большинстве своём восстанавливает максимальную защиту.



ЭНТОНИ ФАУЧИ: Если бы у нас не было этих инструментов, то я бы вам сейчас говорил, что нужно быть очень, очень обеспокоенными. Но у нас есть инструменты. Так что вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь.



По данным исследователей, «омикрон» вызывает менее тяжёлое течение болезни. Так, предварительное исследование из ЮАР показало, что он, по сравнению с предыдущими вариантами, может вызывать различные симптомы, в том числе першение в горле вместо боли в горле.



ЛАЛЕ ГАРАБАГЬЯН: Очень трудно назвать различия между разными вариантами и их симптоматикой. На настоящий момент самые распространённые симптомы — кашель, слабость, заложенность, насморк, а вместе с насморком идёт першение в горле. Но если у вас болит горло, если вы по какой-либо причине чувствуете себя плохо, то вам следует сдать тест на COVID.



Между тем в преддверии праздника спрос на вакцины и тесты на коронавирус быстро растёт.



ЖЕНЩИНА: Когда мы устраиваем ужин на 25 декабря, то у меня дома есть такое правило: нам в течение суток нужно сдать тест.



В Бостоне бейсбольный стадион Фенуэй-парк превратят в клинику по ревакцинации.



АНДРЕА ФУДЖИ, корреспондент ABC News: Из зарубежных новостей: Великобритания в среду сообщила о более чем 78 тысячах новых случаях коронавируса. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.



Дата выхода в эфир 16 декабря 2021 года.