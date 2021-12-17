ZDF: угрозы ЕС в адрес России расплывчаты, потому что за санкции придётся заплатить и Западу
Наш корреспондент в Брюсселе Гуннар Крюгер наблюдал за ходом саммита. Доброе утро, Гуннар.
ГУННАР КРЮГЕР, корреспондент ZDF: Доброе утро.
Похоже, в ЕС царит единство: он пригрозил России, что в случае нападения на Украину Россия столкнётся с тяжёлыми санкциями. Известно ли уже точно, какими они могут быть, или в этом вопросе всё осталось скорее неопределённо?
ГУННАР КРЮГЕР: Нет, в этом вопросе снова сохранилась неопределённость, и на то есть как минимум две причины: одна приоритетная — или, может быть, та, которую ЕС пытается несколько вытолкнуть на передний план, — и это стратегическая причина. Здесь считают, что можно достичь, так сказать, лучшего продвижения, если сохранить в этом вопросе некоторую расплывчатость, что сдерживающий эффект от этого будет только больше, в соответствии с девизом «Мы ведь можем и по-другому».
Но есть и вторая причина, которая играет свою роль, и это, вероятно, более существенная часть правды: когда ЕС принимает санкции против России, всегда необходимо знать, что это имеет свою цену и для Запада — по крайней мере для части Запада, части членов ЕС. В случае с «Северным потоком» всё совершенно ясно: пострадают немецкие компании, а также австрийские, французские компании. Абсолютно ясно, что и в случае со SWIFT, то есть при отключении России от международной платёжной системы, от этого немного пострадают все, кто ведёт дела с Россией.
Так что, с одной стороны, никаких конкретных мер здесь не называют по стратегическим соображениям, с другой стороны — потому что хотят избежать внутренних споров по этому поводу.
Коротко по теме коронавируса, её на саммите тоже обсуждали. Как именно ЕС собирается действовать по этому вопросу?
ГУННАР КРЮГЕР: Обсуждение этого пункта повестки продлилось намного дольше, чем было запланировано. Очевидно, потребность в обсуждении была настолько велика из-за поднимающейся волны «омикрона». Значительно замешательство, разумеется, было вызвано тем, что Италия относительно внезапно и ни с кем не договорившись стала требовать результаты тестов на въезде в страну. И если посмотреть хотя бы на то, как Франция сейчас обходится с не входящей в ЕС Великобританией — а транспортное сообщение для частных лиц там было резко ограничено, — то это как взгляд в чёрную дыру. Теперь в заключениях сказано: не должно быть никаких несоразмерных ограничений на путешествия. Что такое несоразмерные или что такое соразмерные ограничения, мы, очевидно, узнаем, если волна «омикрона» действительно разрастётся.
Это был Гуннар Крюгер с оценкой ситуации вокруг саммита в Брюсселе. Большое спасибо и хорошего дня.
Дата выхода в эфир 17 декабря 2021 года.
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