ZDF: никаких поблажек — саммит глав МИД G7 стал для Бербок серьёзным испытанием

Не успев заступить на пост министра иностранных дел Германии, лидер немецкой партии зелёных тут же оказалась в центре внимания мировой прессы и в кругу самых влиятельных дипломатов на саммите G7, сообщает ZDF. На неё тут же посыпались требования бойкотировать Олимпийские игры в Китае, отказаться от «Северного потока — 2» и проявлять большую жёсткость в отношениях с Пекином. Никаких поблажек — настрой в «Большой семёрке» очень серьёзный.

Когда ты неожиданно оказываешься в центре внимания мировой прессы, в кругу самых влиятельных дипломатов, будет полезным, чтобы твою спину прикрывал хотя бы один человек, который уже всё пережил и провёл большое количество переговоров. В Ливерпуле позади министра Бербок сидит политический директор Министерства иностранных дел Йенс Плётнер. Это плюс и важный индикатор — теперь всё серьёзно.

Американцы настаивают на том, чтобы Германия бойкотировала Олимпийские игры в Китае. Италия скорее против. Великобритания требует от Германии отказаться от «Северного потока — 2». Япония — большей жёсткости в отношениях с Китаем. Никаких поблажек для команды Бербок и Плётнер. Настрой в G7 очень серьёзный.

ЭЛИЗАБЕТ ТРАСС, министр иностранных дел Великобритании: Мы должны защищаться от растущих угроз со стороны враждебных игроков. Мы должны решительно объединиться, чтобы дать отпор тем агрессорам, которые покушаются на границы свободы и демократии.

На Ливерпуль, город «большой четвёрки» (речь идёт о музыкальной группе «Битлз», участники которой родились и выросли в Ливерпуле. — прим. ИноТВ), у представителей G7 сегодня не хватило ни времени, ни внимания, хотя саммит проходит в музее Ливерпуля.

Для Анналены Бербок первая неделя на посту — это бесконечная череда первых встреч. 30 минут для Италии, 30 — для Великобритании, потом для Японии и так далее. Опытный дипломат Плётнер всегда рядом и, по крайней мере, не выглядит несчастливым.

АННАЛЕНА БЕРБОК, министр иностранных дел Германии: Такова работа министра иностранных дел. У тебя нет времени на постепенный ввод в курс дела. Поэтому я осознанно выбрала такой путь, когда у меня есть возможность лично встретиться со всеми самыми влиятельными министрами иностранных дел.

Односторонних решений Бербок нужно избегать, а также заявлений, которые могут нарушить мир в коалиции. Новый канцлер Шольц считает внешнюю политику своим главным приоритетом и продемонстрировал это решением перевести Йенса Плётнера из Министерства иностранных дел в ведомство канцлера в качестве главного советника по внешнеполитическим вопросам. Спрашивается, смогла ли новенькая за столом G7 расставить новые акценты?

АННАЛЕНА БЕРБОК: Да, мы смогли. Я смогла <…>. Это касается защиты климата, а также геополитических вопросов: «В какие регионы нам нужно инвестировать? Как усилить в них либеральные демократии?»

Через три недели заканчивается председательство Великобритании в G7. В следующем году принимать саммит у себя будет Германия, а именно Бербок.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2021 года.