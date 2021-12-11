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Guardian: Великобритания призвала страны G7 выступить «единым фронтом» против России и Китая

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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в ходе встречи министров иностранных дел стран «Большой семёрки» Лондон и его союзники попытаются продемонстрировать единство против «злонамеренного поведения» ряда стран, сообщает The Guardian. В частности, по словам Трасс, встреча станет шансом объяснить России, что за возможным вторжением на Украину последуют «серьёзные последствия».
Guardian: Великобритания призвала страны G7 выступить «единым фронтом» против России и Китая
Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена воспользоваться встречей G7 для демонстрации единства Запада против России и Китая, сообщает The Guardian. 

Как отмечает издание, встреча министров иностранных дел стран «Большой семёрки» состоится в субботу на фоне потенциального вторжения на Украину, напряжённости в Южно-Китайском море и возможного краха иранской ядерной сделки. На этом фоне Трасс назвала её «шансом продемонстрировать единый фронт против злонамеренного поведения — включая российскую позицию в отношении Украины».
 
«Наша цель — расширить сферу действия свободы и демократии, и мы принимаем меры против злонамеренных субъектов по всему миру, которые пытаются выступить против этого»,— заявила министр.
 
Кроме того, по словам Трасс, на этих выходных Великобритания с «союзниками и единомышленниками» попытаются донести до России, что вторжение на Украину было бы «стратегической ошибкой» и имело бы «серьёзные последствия».
 
Ожидается, что в рамках встречи британский министр выступит с обещанием «безопасности и экономической поддержки для защиты «границ свободы» по всему миру». The Guardian называет это ссылкой на западные инвестиционные механизмы для развития инфраструктуры, при помощи которых США, ЕС и Великобритания пытаются предложить альтернативу китайской инициативе «Один пояс, один путь».
 
Мероприятие также станет шансом Трасс продемонстрировать себя в роли «деловой современной Маргарет Тэтчер, решительно настроенной на то, чтобы вывести Запад на передовые позиции». Это позволит политику обеспечить себе хорошую репутацию в Консервативной партии, в случае если премьер-министр Борис Джонсон потеряет доверие однопартийцев.
 
В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен, вероятно, воспользуется встречей G7, чтобы заверить союзников в том, что президент Джо Байден не предлагал существенных уступок России относительно будущей роли НАТО на восточном фронте в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
 
Впрочем, полагает The Guardian, неизбежны дискуссии о том, как сделать многочисленные кризисы, с которыми столкнулся Запад, менее острыми, и не рискуют ли союзники сражаться на слишком многих фронтах одновременно. В частности, причиной разногласий может стать позиция Франции, которая не присоединилась к некоторым партнёрам по G7 — США, Великобритании и Канаде — в поддержке дипломатического бойкота Олимпийских игр в Пекине из-за нарушений прав человека Китаем в провинции Синьцзян.
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Guardian Великобритания Европа
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