DM: глава МИД Британии заявила о намерении Лондона «бросить вызов дестабилизирующему поведению» России

Глава МИД Британии Элизабет Трасс в своей статье для Daily Mail заявила о намерении противостоять России. Она добавила, что в настоящий момент Лондон и его союзники по НАТО ясно дают понять, что «любое вторжение России на Украину стало бы серьёзной стратегической ошибкой». По её словам, Великобритания объединяет своих партнёров по всему миру, «чтобы бросить вызов безответственному и дестабилизирующему поведению России».

«Мы защищаем и продвигаем границы свободы по всему миру. Вот почему я горжусь нашими солдатами, которые проделывают огромную работу в таких странах, как Эстония, где я присоединилась к ним вчера, под флагом свободы и демократии», — так начинает свою статью для Daily Mail глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.



Среди прочего, она пишет, что Британия вместе со своими союзниками по НАТО «ясно даёт понять, что любое вторжение России на Украину стало бы серьёзной стратегической ошибкой».



По её словам, Лондон готов использовать все имеющиеся в его распоряжении дипломатические и экономические рычаги, чтобы избежать такого исхода.



«Мы не можем и не будем смотреть в другую сторону, пока Россия наращивает войска на границе с Украиной и осуществляет подрывную деятельность в отношении своих соседей, таких как Грузия», — предупредила Трасс.



Кроме того, она заявила, что Москва ведёт «кампанию экономического принуждения против европейских друзей» Лондона, чтобы осуществлять против них подрывную деятельность, используя их зависимость от российского газа.



«Мы также не можем позволить России умыть руки после устроенного Белоруссией постыдного кризиса с мигрантами, и она (Россия. — ИноТВ) явно обязана сыграть свою роль в выходе из этой тупиковой ситуации», — считает глава МИД Великобритании.



Соединённое Королевство, по её словам, проявляет «дипломатическое лидерство» и объединяет партнёров по всему миру, в том числе посредством председательства Британии в «Большой семёрке», «чтобы бросить вызов безответственному и дестабилизирующему поведению России».



