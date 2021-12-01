DT: глава МИД Великобритании показала Путину «характер железной леди»

Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс повторила поступок Маргарет Тэтчер и прокатилась на танке. Как пишет The Daily Telegraph, таким образом она дала понять Владимиру Путину, что Великобритания серьёзно относится к защите Украины от агрессии на её восточной границе. Однако, отмечает издание, в отличие от Тэтчер, Трасс из орудия танка так не стреляла.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время посещения Эстонии прокатилась на танке по заснеженному полигону. Как пишет The Daily Telegraph, это было позирование перед прессой с удачным ракурсом, призванным дать понять Владимиру Путину, что Великобритания серьёзно относится к защите Украины от агрессии на её восточной границе.

По словам источника в правительстве, Трасс «хотела увидеть наши войска на передовом рубеже НАТО, понять, как они тренируются и готовятся к агрессии, а также поблагодарить их за работу, которую они выполняют для защиты восточного фланга альянса».

Она предостерегла Владимира Путина от «действий, направленных на подрыв свободы и демократии в странах, являющихся нашими партнёрами», заявив, что вторжение на Украину было бы «стратегической ошибкой».

«Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, чтобы обеспечить их безопасность и укрепить их экономическую устойчивость», — подчеркнула она.

Трасс опровергла заявления о том, что сосредоточение российских войск на границе с Украиной было ответом на провокацию стран НАТО, и пообещала «оказать поддержку нашим дружественным демократическим странам» в борьбе против «злонамеренной» деятельности в регионе.

Как отмечает издание, вид Лиз Трасс, проезжавшей в танке «Челленджер 2» в эстонском городе Тапа, напомнил о противодействии Запада другому российскому лидеру — Михаилу Горбачёву. 35 лет назад тогдашний премьер-министр Маргарет Тэтчер была сфотографирована проезжавшей в аналогичной позе в более ранней модификации того же танка на полигоне НАТО близ западногерманского города Фаллингбостель.

Тогда Тэтчер произвела из танка выстрел шестифунтовым учебным снарядом с помощью системы лазерного наведения. Позже она заявила, что ей это понравилось. Как отмечает издание, в отличие от Маргарет Тэтчер, министр иностранных дел из орудия танка не стреляла.