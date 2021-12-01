DT: глава МИД Великобритании показала Путину «характер железной леди»
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время посещения Эстонии прокатилась на танке по заснеженному полигону. Как пишет The Daily Telegraph, это было позирование перед прессой с удачным ракурсом, призванным дать понять Владимиру Путину, что Великобритания серьёзно относится к защите Украины от агрессии на её восточной границе.
По словам источника в правительстве, Трасс «хотела увидеть наши войска на передовом рубеже НАТО, понять, как они тренируются и готовятся к агрессии, а также поблагодарить их за работу, которую они выполняют для защиты восточного фланга альянса».
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