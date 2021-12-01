SRF: встреча НАТО в Риге стала попыткой слабого альянса подать сильный сигнал

Впервые в истории организовав встречу в Риге, всего в 200 км от российской границы, НАТО тем самым подало сильный сигнал в поддержку союзников, ощущающих угрозу со стороны Москвы. Однако на деле альянс сейчас производит весьма слабое впечатление, отмечает корреспондент швейцарского телеканала SRF Себастьян Рамшпек. Достаточно посмотреть на действия НАТО в отношении Украины и миграционного кризиса или в Афганистане.

На встрече в Риге НАТО подало сильный сигнал, но сам альянс слаб, считает корреспондент швейцарского телеканала SRF Себастьян Рамшпек.

Выбрав местом встречи столицу Латвии, НАТО хотело подать сильный сигнал: министры иностранных дел 30 стран альянса впервые в истории собрались в Риге, всего в 200 км от российской границы.

Суть этого сигнала заключается в следующем: НАТО, фактически под руководством США, выступает в поддержку своих союзников, которые чувствуют угрозу со стороны России, — в том числе Латвии и других стран Балтии, а также Польши. Однако взгляд на повестку заседания показывает, какое слабое впечатление сейчас производит НАТО, подчёркивает швейцарский журналист, предлагая собственный обзор затронутых на встрече тем.

Что касается Украины, НАТО проявило в Риге озабоченность возможным наступлением российских войск на границу с Украиной и предостерегло Россию от военных авантюр. Однако независимо от того, идёт ли вообще в данном случае со стороны Москвы речь о чём-то большем, чем банальное бряцание оружием, остаётся фактом: в 2014 году страны НАТО в военном плане не сделали ничего «против российской аннексии украинского полуострова Крым»*, а также испугались вводить слишком серьёзные экономические санкции, и ничто не свидетельствует о том, что сейчас альянс отреагирует более решительно. Кроме того, президент США Джо Байден не оставляет пространства для сомнений в том, что его страна устала от войн и вынуждена бороться с собственными экономическими трудностями.

Далее, миссия в Афганистане стала одним из величайших провалов в истории НАТО, продолжает корреспондент SRF. Спустя два десятилетия после вступления первых военных альянса в страну Афганистан сегодня снова находится в руках радикально исламистского «Талибана»**. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о необходимости критического рассмотрения этой миссии. Сейчас ясно одно: странам НАТО пока не хватает сил и воли для операций подобного рода.

На миграционный кризис, по версии швейцарского журналиста, спровоцированный союзником России — Белоруссией — на границе двух стран НАТО, Литвы и Польши, альянс отреагировал энергичными словами. Тем более что речь в этом случае идёт о тех «гибридных угрозах», которые постепенно всё активнее приходят на смену традиционным войнам, — кибератаках, пропаганде или потоках мигрантов, направляемых с целью дестабилизировать другое государство.

Конечно, НАТО регулярно выносит обсуждение «гибридных угроз» на повестку дня, признаёт Себастьян Рамшпек. Однако это именно Евросоюзу удалось хотя бы отчасти смягчить этот кризис, когда он надавил на авиакомпании, перевозившие людей из Сирии и Ирака в Белоруссию, подчёркивает он.

Что касается Китая, то, с точки зрения США, он давно сменил Россию на позиции наиболее опасного противника, поэтому Вашингтон, как следствие, предпочитает позаботиться об оборонной политике в Тихоокеанском регионе, а не о НАТО как североатлантическом альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг теперь хочет официально включить Китай в стратегический документ «НАТО 2030» как очаг угрозы. Однако не все страны альянса этому рады. Многие видят в Китае, в первую очередь, желанного экономического партнёра и не хотят, чтобы НАТО провоцировало правительство в Пекине, заключает корреспондент швейцарского телеканала SRF.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.