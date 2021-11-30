DELFI: Столтенберг пообещал отправить в Латвию 40 тысяч военных в случае необходимости
В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 тыс. солдат. Как передаёт DELFI, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Эгилом Левитсом.
Говоря о том, готов ли Североатлантический альянс рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Латвии, учитывая события последних недель и растущую напряжённость на внешней границе Европейского союза, Столтенберг подчеркнул, что НАТО значительно увеличило своё присутствие в последние годы из-за агрессивного отношения России к Украине и «незаконной аннексии Крыма* в 2014 году», а также дальнейших провокаций со стороны России, направленных на дестабилизацию ситуации на востоке Украины и поддержку сепаратистов в Донбассе.
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