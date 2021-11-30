DELFI: Столтенберг пообещал отправить в Латвию 40 тысяч военных в случае необходимости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 тыс. солдат. Как сообщает DELFI, Столтенберг добавил, что, учитывая события последних недель и растущую напряжённость на внешней границе Европейского союза, альянс готов рассмотреть возможность увеличения своего военного присутствия в стране.

В случае необходимости в Латвию можно будет в короткие сроки отправить более 40 тыс. солдат. Как передаёт DELFI, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Говоря о том, готов ли Североатлантический альянс рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Латвии, учитывая события последних недель и растущую напряжённость на внешней границе Европейского союза, Столтенберг подчеркнул, что НАТО значительно увеличило своё присутствие в последние годы из-за агрессивного отношения России к Украине и «незаконной аннексии Крыма* в 2014 году», а также дальнейших провокаций со стороны России, направленных на дестабилизацию ситуации на востоке Украины и поддержку сепаратистов в Донбассе.

«Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времён холодной войны. Боевые группы развёрнуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили своё присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса — в Балтийском регионе», — пояснил генеральный секретарь НАТО.

Он также добавил, что с целью предотвращения любой конфронтации необходимость активизации и изменения присутствия постоянно анализируется. Столтенберг отметил, что НАТО обеспечит присутствие войск союзников в Балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границе Латвии, Литвы и Польши.

Генсек НАТО сообщил, что как в Литву, так и в другие страны будут отправлены специалисты, которые помогут разобраться с ситуацией на внешних границах ЕС и с мигрантами. Он также напомнил, что посетил вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен не только Латвию, но и Литву, чтобы показать, что и НАТО, и Еврокомиссия едины в борьбе против гибридной атаки, направленной со стороны Белоруссии на страны, входящие в Североатлантический альянс.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

