Le Figaro: ЕС и НАТО пообещали укрепить сотрудничество для борьбы с «гибридными угрозами» со стороны Москвы и Минска

На состоявшейся в Вильнюсе встрече главы Еврокомиссии, генерального секретаря НАТО и руководства Литвы Урсула фон дер Ляйен и Йенс Столтенберг договорились укреплять сотрудничество для борьбы с гибридными угрозами, сообщает Le Figaro. Как поясняет издание, речь, прежде всего, идёт об угрозах со стороны Белоруссии, которую ЕС и НАТО обвиняют в организации миграционного кризиса у европейских границ, и Москвы, усиливающей военное присутствие вблизи Украины.

Лидеры ЕС и НАТО пообещали расширить сотрудничество в борьбе с «гибридными» угрозами в ходе визита в Литву в минувшее воскресенье, сообщает Le Figaro. Как передаёт газета, основное внимание на встрече было уделено кризису с мигрантами на границе с Белоруссией и усилению военного присутствия России вблизи Украины. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в этой связи вновь призвал Москву к «снижению напряжённости» вблизи украинской границы и предупредил об «издержках и последствиях» применения силы.

Как сообщается, визит в Литву Йенса Столтенберга и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен состоялся незадолго до встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдёт с 30 ноября по 1 декабря в соседней Латвии. В последней, в частности, примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен с намерением обсудить обеспокоенность ситуацией вблизи российско-украинской границы.

Как напоминает газета, Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Лайен ранее обвинили Белоруссию в организации миграционного кризиса и создании так называемой гибридной угрозы для Европейского союза. Минск отрицает эти обвинения. «Чтобы отвечать на подобные события, важно, чтобы Европейский союз и НАТО работали рука об руку», — заявила Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом и руководством Литвы. «Мы обсудили, как мы могли бы активизировать совместную работу НАТО и ЕС, в том числе посредством нового совместного заявления, потому что мы становимся сильнее и чувствуем себя в большей безопасности, когда работаем вместе», — отметил Йенс Столтенберг.

«Если ситуация с безопасностью продолжит ухудшаться, мы не исключаем возможности проведения консультаций в соответствии с Четвёртой статьёй Устава НАТО», — предупредил, в свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа, имея в виду положение на границе между Литвой и Белоруссией. Как поясняет издание, в соответствии с договором, лежащим в основе Североатлантического альянса, каждый из его членов может потребовать созыва членов организации для консультаций, когда сочтёт, что его безопасность или независимость находятся под угрозой. Польша также предупредила, что может сослаться на эту статью.

По мнению Йенса Столтенберга, «необычное» усиление присутствия российских танков, артиллерии, беспилотников и тысяч боеспособных солдат на границе с Украиной «вызывает серьёзную озабоченность по многим причинам», особенно «потому, что оно ничем не спровоцировано и никак не объясняется». «Наше послание России состоит в том, что она должна снизить напряжённость и проявить открытость», — продолжил он, добавив, что если Москва решит применить силу, «разумеется, будут последствия».