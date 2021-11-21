CBS News: разведка США предупредила Европу о вероятном «вторжении России на Украину», когда начнутся холода

Разведка США предупредила европейских союзников о возможном вторжении России на Украину в ближайшие несколько недель, сообщает CBS News. Причём вероятность этого самого вторжения, по мнению американской стороны, возрастает по мере наступления холодов.
Представители американской разведки предупреждают европейских союзников о потенциальном военном вторжении России на Украину, вероятность которого возрастает по мере похолодания, сообщает CBS News со ссылкой на анонимные источники.
Издание отмечает, что вторжение «зависит от погоды» и может произойти «в ближайшие несколько недель».
Десятки тысяч российских военнослужащих сосредоточились на границе с Украиной, причём произошло это спустя всего несколько месяцев после схожей ситуации, наблюдавшейся весной этого года, утверждает CBS.
Но в отличие от весеннего наращивания войск, которое было расценено как демонстрация силы, сейчас представители американской разведки предупреждают, что нынешнее сосредоточение войск, возможно, проводится в рамках подготовки к фактическому вторжению в Донбасс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс внимательно следит за «большой и необычной концентрацией российских войск» у границы с Украиной.
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