CBS News: разведка США предупредила Европу о вероятном «вторжении России на Украину», когда начнутся холода

17:31 Точилин: могу предложить свою кандидатуру на смену Карпину в сборной России Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о словах Валерия Карпина по поводу его возможного ухода с поста главного тренера сборной России по футболу.

17:28 В Совбезе заявили о рисках проникновения в Россию террористов Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин в интервью «Российской газете» заявил о рисках проникновения в страну членов международных террористических и экстремистских организаций.

17:27 В Судане подписали соглашение о возвращении власти гражданскому правительству Военные и гражданские силы в Судане подписали соглашение, которое гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.

17:26 СМИ: Роналду назвал, кого хочет видеть главным тренером МЮ Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду посоветовал руководству английского клуба назначить на пост главного тренера МЮ испанца Луиса Энрике.

17:23 Правительство направит более 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам Более 1,1 млрд рублей выделят на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

17:16 Кобелев ответил на вопрос о возможной отставке Карпина Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о возможной отставке с поста главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

17:11 В Совбезе России заявили о возросших рисках проведения Украиной провокаций В Совбезе России заявили о возросших рисках проведения Украиной провокаций на крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Чёрном морях. Об этом рассказал «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности Александр Гребёнкин.

17:10 Канчельскис: слова об отставке Карпин произнёс на эмоциях Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал возможную отставку с поста главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

16:58 В России утвердили прожиточный минимум на следующий год Прожиточный минимум в 2022 году в целом по России составит 12 654 рубля на душу населения. Об этом свидетельствует поправка президента Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы, которую ранее поддержали в Госдуме.

16:56 В ДТП в Таганроге погибли три человека Три человека погибли при столкновении трёх автомобилей в Таганроге. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

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16:46 Большунов вошёл в состав сборной России на первый этап КМ Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала состав национальной команды на первый этап Кубка мира сезона-2021/22.

16:33 В Белоруссии за сутки выявили 1804 случая коронавируса В Белоруссии за сутки выявили 1804 случая коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных эпизодов COVID-19 достигло 640 206.

16:33 В ходе протестов в Нидерландах арестовали более 30 человек В Нидерландах полиция арестовала более 30 человек во время акций протеста против введённых из-за пандемии коронавируса ограничительных мер. Об этом сообщает Associated Press.

16:26 Глава МИД Франции Ле Дриан рассказал о «порой невыносимом» соседстве с Россией Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире RTL отметил, что Россия — это прежде всего сосед, а соседи «бывают невыносимы», однако с ней необходимо сохранять диалог ради общих интересов.

16:20 РФС поздравил Акинфеева с 800-м матчем в карьере Российский футбольный союз (РФС) поздравил голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева с 800-м матчем в карьере.

16:15 В Белоруссии заявили, что контакты с польскими пограничниками стали более конструктивными Обмен информацией с коллегами из Польши стал более конструктивным, заявил начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский.

16:08 Ле Дриан выразил надежду на вмешательство Путина в ситуацию с мигрантами у границ ЕС Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши и окажет давление на Минск.

15:58 ЦСКА в меньшинстве сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ Столичный ЦСКА и подмосковные «Химки» не смогли выявить победителя в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

15:56 Патрушев отправится 22 ноября с рабочим визитом на Шри-Ланку Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отправится на Шри-Ланку с официальным визитом 22 ноября.

15:54 Дубль Агаларова помог «Уфе» сыграть вничью с «Ростовом» в матче РПЛ «Ростов» и «Уфа» не смогли выявить победителя в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

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15:41 Рябков: Вашингтону нужно детально объяснять, «что и как происходит» вокруг Украины В ответ на претензии со стороны США в МИД России разъясняют Вашингтону, «что и как происходит» в ситуации вокруг Украины, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

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15:31 Индикатором невесомости на «Союзе МС-20» станет фигурка Малыша Йоды Фигурка Грогу, известного как Малыш Йода, из сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн» станет индикатором невесомости на корабле «Союз МС-20», сообщил космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин.

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15:15 Песков прокомментировал карту тюркского мира, с которой фотографировался Эрдоган Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фотографию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с картой тюркского мира, в который была включена значительная часть российской территории.

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15:10 Путин запланировал контакты с лидерами Сербии и Палестины на следующей неделе Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с лидерами Сербии и Палестины Александром Вучичем и Махмудом Аббасом на следующей неделе.

15:02 Захарова напомнила, что Лавров много раз поправлял западных коллег до публикации переписки Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что глава ведомства Сергей Лавров неоднократно, публично и вежливо поправлял своих западных коллег относительно позиции Москвы о возможности проведения министерской встречи в нормандском формате. В конечном итоге было решено опубликовать переписку, отметила дипломат.

14:52 Ян: у меня больше опыта в боксёрских поединках, чем у Макгрегора Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал возможный поединок по боксёрским правилам с ирландцем Конором Макгрегором.

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14:33 Песков: Украина добивается силового решения своих проблем под прикрытием учений НАТО Украина добивается силового решения собственных проблем под прикрытием учений НАТО в Чёрном море, однако это может спровоцировать ещё одну беду для всей Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

14:25 Кэррик будет руководить «Манчестер Юнайтед» в ближайших матчах Помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик будет руководить командой в ближайших матчах.

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14:13 Песков: Путин вскоре останется единственным действующим свидетелем минских договорённостей Вскоре президент России Владимир Путин останется единственным действующим свидетелем минских договорённостей, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

14:06 Рябков: Берлин и Париж ведут двойную игру в ситуации с Украиной Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Берлин и Париж ведут двойную игру в ситуации с Украиной, это стало причиной публикации переписки главы российского МИД Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии о возможности проведения министерской встречи в нормандском формате.

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13:47 Житель Солнечногорска устроил перестрелку с силовиками В подмосковном Солнечногорске местный житель открыл стрельбу в сторону сотрудников Росгвардии, после чего попытался скрыться и был смертельно ранен.

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13:31 Третьяк: Кузнецов должен сам обжаловать решение о дисквалификации в CAS Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о попадании форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова, который был дисквалифицирован за допинг, на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

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13:12 В ГИТИСе назвали дату и место похорон Валерия Гаркалина Народный артист России Валерий Гаркалин будет похоронен на Миусском кладбище во вторник, 23 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИТИС.