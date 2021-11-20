Обозреватель Bloomberg: у Путина в приоритете газ, а не война

Несмотря на то что есть веские основания опасаться нападения России на Украину, глава Кремля Владимир Путин сейчас вряд ли решится на такой шаг, считает обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. По его мнению, у российского президента в приоритете не восстановление советской империи, а реализация не менее важного для него газового проекта. Трубопровод «Северный поток — 2» уже достроен и ожидает всего лишь сертификации, а любые военные действия могут привести к отмене его запуска.

Из-за высокой концентрации российских войск рядом с Украиной и продолжающегося миграционного кризиса на белорусско-польской границе на Западе вновь задаются «извечным вопросом»: «Что задумал президент Владимир Путин? Не стоит ли ожидать от России какого-нибудь сильного и быстрого хода?» Впрочем, учитывая непрозрачность процессов, происходящих в этом государстве, а также ту власть, которая сосредоточена в руках главы Кремля, любая попытка ответить на эти вопросы зачастую походит «на упражнение в чтении мыслей», признаёт обозреватель американского издания Леонид Бершидский.

Тем не мене США всерьёз обеспокоены возможностью нападения России на Украину. И это беспокойство подкреплено убедительной аналитикой. Эксперты из Фонда Карнеги за международный мир убеждены, что Путин стремится возродить советскую империю и ключевым элементом в этом плане является восстановление влияния Москвы на Украину. К тому же они считают, что многие переоценивают предсказуемость главы Кремля. На самом деле, его можно спровоцировать на эмоции, ведь он хочет увековечить своё наследие в качестве человека, восстановившего могущество России, так что предпосылки для нападения на Украину есть.

Это убедительные аргументы, признаёт Бершидский, ведь Путин действительно считает «аннексию»* Крыма одним из своих величайших достижений, а его политика и высказывания в отношении Украины и Белоруссии не оставляют сомнений, что он стремится к объединению славянских народов. И чем он старше, тем меньше времени у него остаётся на то, чтобы это сделать. При этом России всегда было свойственно «стратегическое терпение». В Кремле готовы ждать, пока Украина с его антироссийски настроенным правительством не разочаруется в Европейском союзе, а также США и не вернётся под российское крыло. Готовы мириться с уникальной в своём роде диктатурой, которую в своей стране установил белорусский президент Александр Лукашенко. При этом в Москве следят за тем, чтобы власть там не оказалась в руках прозападной оппозиции, и надеются, что после ухода нынешнего главы государства, благодаря острожному применению экономического и военного давления получится превратить страну де-факто в часть России в рамках Союзного государства.

Пока что Путин, похоже, не видит среди своих ближайших союзников достойного преемника и абсолютно точно считает, что эксперимент с Дмитрием Медведевым, прошедший в 2008 — 2012 годах, был провальным. А это означает, что стратегическое терпение России ограничено представлениями Путина о своих собственных физических возможностях: он может ощутить необходимость действовать, пока всё ещё не слишком поздно для него самого. Такое эмоциональное давление может исказить восприятие Путиным той цены, которую ему придётся заплатить за свои действия, предостерегает Бершидский.

И всё же автор уверен, что сейчас он ни на что не решится, ведь глава Кремля сосредоточен на реализации другого, не менее важного для него внешнеполитического проекта, а именно газового. Новая сеть построенных при Путине трубопроводов, ведущих в Турцию, Китай и Германию, должна укрепить региональные альянсы и оставить для России открытым «немецкое окно» в Европу. Также это ключевой элемент в объединении славянских народов: ведь нынешние правительства Украины и Белоруссии, будучи гарантами транзита российского голубого топлива в ЕС, обладают слишком большим влиянием на Москву, а это всегда будет служить для них искушением, чтобы требовать большей независимости от Кремля.

Сейчас газовый проект для Путина в приоритете ещё и потому, что один из его ключевых элементов — «Северный поток — 2» — уже достроен и ожидает только лишь сертификации. Если же Россия пойдёт в широкомасштабное наступление на Украину, процесс по его запуску будет отменён. Военная операция меньшего масштаба, возможно, к такому исходу не приведёт, но сроки введения газопровода снова сдвинутся, отношения, которые старательно налаживались, ослабнут, а у США появится больше времени и убедительных аргументов для борьбы с «Северным потоком — 2».

Для того чтобы газопровод по дну Балтийского моря был запущен в следующем году и его трудно было чем-то заменить, Путину приходится играть в сложную игру, совмещая давление и угрозы с, казалось бы, конструктивной позицией. Глава Кремля подчёркнуто прохладно отреагировал на энергетический кризис в Европе и просьбы помочь в его урегулировании. Также он не спешил бить по рукам Лукашенко за его угрозы остановить транзит российского голубого топлива в Польшу. Для президента России миграционный кризис на белорусско-польской границе и его последствия, проблемы на европейском газовом рынке и даже напряжённые отношения с Украиной — этр лишь аргументы в пользу «Северного потока — 2». Нельзя сказать точно, в какой степени он способствует «возникновению таких аргументов», но нет сомнений в том, что он максимально их использует, заключает Бершидский.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).