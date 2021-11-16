FR: приостановка сертификации «Северного потока — 2» грозит новыми конфликтами между Россией и Германией

После «тщательной проверки документов» Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию «Северного потока – 2», сообщает Frankfurter Rundschau. Чтобы его возобновить, необходимо, чтобы компания — оператор трубопровода Nord Stream 2 AG соответствовала нормам немецкого закона и газовым директивам ЕС. В частности той, которая запрещает, чтобы оператором линии и поставщиком по ней голубого топлива было одно и то же предприятие, объясняет автор статьи Флориан Науманн.

По вызывающему споры российско-немецкому проекту «Северный поток — 2» нанесён «очередной удар», пишет Frankfurter Rundschau. Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что временно приостановило процесс сертификации газопровода после «тщательной проверки документов». Без необходимых разрешений уже достроенный трубопровод будет невозможно ввести в эксплуатацию. К тому же не исключены денежные штрафы, объясняет автор статьи Флориан Науманн.

Причиной для такого шага послужила юридическая проблема, продолжает немецкое издание. Перед тем как продолжить процесс сертификации, необходимо, чтобы компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG была приведена в соответствие с немецкими законами, а также газовыми директивами ЕС, в частности той, которая предусматривает, что оператором трубопровода и поставщиком по нему голубого топлива не может быть одно и то же предприятие.

В связи с этим Nord Stream 2 AG, за которым стоит российский концерн «Газпром», планирует создать в Германии дочернюю компанию, которой будет принадлежать участок линии, находящийся на территории ФРГ. Как только эта компания получит большую часть активов и необходимый для работы кадровый ресурс, процесс сертификации будет тут же возобновлён и Федеральное сетевое агентство продолжит проверку.

«Северный поток — 2» уже давно служит поводом для горячих дискуссий, причём не только в Германии, но и за её пределами. Нынешняя же задержка может привести к новым конфликтам между ФРГ и Россией. К тому же недавно президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с газопроводом и призвал партии «светофорной коалиции»* к соблюдению трансатлантических соглашений. Российско-немецкий проект также оказался в эпицентре обсуждений, связанных со стремительным ростом цен на энергоресурсы.

Когда «Северный поток — 2» будет запущен в эксплуатацию, неизвестно, подытоживает Frankfurter Rundschau. Даже если Федеральное сетевое агентство даст зелёный свет, потребуется ещё проверка со стороны Европейской комиссии. Она может занять до четырёх месяцев. После этого у немецкого ведомства будет два месяца на окончательную сертификацию, объясняет Науманн.

* «Светофорная коалиция» — будущее коалиционное правительство Германии, называемое так по цветам входящих в неё партий: «Союз 90 /Зелёные» (зелёный), Свободная демократическая партия Германии (жёлтый), Социал-демократическая партия Германии (красный) (прим. ИноТВ).