Das Erste: Европа ждёт от России помощи в преодолении энергетического кризиса

В октябре цены на энергоносители для европейских потребителей достигли рекордного уровня, сообщает Das Erste. В Германии и Европе надеются, что дополнительные объёмы газа из России дадут положительный эффект. Однако, как утверждает автор статьи, в настоящий момент неясно, сможет ли «Газпром» выполнить своё обещание по повышению объёма газа в хранилищах Европы.

На фоне энергетического кризиса, продолжающегося уже несколько месяцев, европейские потребители газа надеются на дополнительные поставки из России. Почти две недели назад президент России Владимир Путин поручил государственному газовому гиганту — компании «Газпром» — начать плановую работу по повышению объёма газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Австрии и в Германии после того, как будут пополнены собственные хранилища. С 8 ноября, согласно заявлению, «Газпром» должен был открыть двери и для Европы, пишет Das Erste.

Незадолго до этой даты пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу после 8 ноября. Немецкий Федеральный союз энергетики и водного хозяйства также приветствовал заявление Москвы. По данным союза, в конце октября ПХГ «Газпрома» в Германии были заполнены лишь на 21% — ниже среднего показателя по сравнению с другими газовыми хранилищами.

Поэтому Россию обвиняют в завышении цен за счёт сдерживания поставок газа. Елена Бурмистрова, генеральный директор «Газпром экспорта», неоднократно отрицала ответственность России за энергетический кризис. Бурмистрова заявила, что люди, которые занимаются спекуляциями относительно «злонамеренных действий «Газпрома», «в лучшем случае очень слабо связаны с отраслью».

Как утверждает издание, Россия постоянно ссылается на глобальный газовый кризис: его причины кроются в восстановлении экономики после ограничений, связанных с пандемией. Из-за этого в мире возник «энергетический голод», прежде всего в Азии. По словам Бурмистровой, все дополнительные объёмы сжиженного природного газа из США ушли не в Европу, а на другие рынки, в основном в Азию.

Бурмистрова также подчеркнула, что Россия не заинтересована в «рекордно высоких ценах на газ», поскольку они ведут «к деградации спроса на газ в Европе», что противоречит интересам России как производителя и поставщика.

Россия столкнулась с политическими обвинениями со стороны Германии и других стран ЕС. Согласно этим обвинениям, Россия якобы ограничивает поставки для того, чтобы добиться скорейшего ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», проложенного по дну Балтийского моря. Дата его запуска пока не определена из-за долгого процесса получения разрешения. В Кремле заявили, что «Северный поток — 2» сможет облегчить ситуацию. Однако в то же время Москва пообещала, что все согласованные поставки будут произведены независимо от его запуска.

Покупатели в Европе подтверждают надёжность поставок из России. Однако, по мнению автора статьи, неясно, действительно ли Россия делает всё возможное для того, чтобы обеспечить поставку дополнительных объёмов газа. В России подчёркивают, что в связи с газовым кризисом «Газпром» уже поставил больше, чем было согласовано: за первые 9,5 месяцев 2021 года экспорт в Германию увеличился почти на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным представителей газовой отрасли, европейские хранилища в настоящий момент всё ещё заполнены примерно 82 млрд куб.м газа, или на 76%. Это примерно на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет. Но в подземных хранилищах «Газпрома» в Германии и Австрии, как признался в беседе с Путиным генеральный директор компании Алексей Миллер, объём российского газа незначителен. Поэтому в настоящее время идут работы по его закачке.

Германия — крупнейший покупатель «Газпрома» в ЕС. В 2020 году страна закупила у России около 46 млрд куб.м газа, что составляет около трети всего потребления в Германии, отмечает издание.

По сообщениям СМИ, в назначенный день «Газпром» так и не стал существенно наращивать объёмы поставок газа в Европу. Агентство Reuters со ссылкой на аналитиков заявило, что «Газпром» не забронировал дополнительные транспортные мощности на ежедневных аукционах, что сводит на нет надежды на увеличение потока газа из России с 8 ноября. Кроме того, в компании заявили, что «Газпром» не планирует продавать газ на своей электронной торговой площадке на этой неделе.

Британская газета The Financial Times также сообщила, что заметного увеличения поставок в назначенный день пока не наблюдается. Кроме того, в этом месяце «Газпром» не бронировал дополнительные транзитные мощности через Украину. Вероятно, мощности всё ещё можно будет бронировать на ежедневных аукционах. Однако, по мнению сырьевых трейдеров, которых цитирует The Financial Times, неудача является признаком того, что российские поставки в Западную Европу могут остаться ограниченными, даже когда наступит зима.

Снижения цен на энергоносители пока не произошло: согласно расчётам портала Verivox, в октябре частным домохозяйствам Германии пришлось заплатить за отопление, электричество и бензин больше, чем когда-либо прежде. Среднее увеличение цен составило 17,3%. На данный момент рост цен затронул в общей сложности около 560 тыс. немецких домохозяйств. По данным Федерального статистического управления, почти половина из 42,8 млн квартир в Германии отапливается газом, передаёт Das Erste.