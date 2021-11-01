Die Welt: пока немцы спорят из-за «Северного потока — 2», Путин одной фразой обрушивает цены на газ

В новом коалиционном правительстве Германии не утихают споры из-за «Северного потока — 2», пишет Die Welt. Немецкие зелёные всё ещё рассчитывают, что смогут остановить проект. Тем временем главе Кремля Владимиру Путину понадобилось сказать всего одну фразу, чтобы продемонстрировать силу российского влияния на европейский энергетический рынок и обрушить цены на голубое топливо. Это показывает бесспорное доминирование России в этом секторе, объясняет немецкое издание.

«Северный поток — 2» уже достроен и до его торжественного открытия осталось совсем немного, пишет Die Welt. В рамках коалиционных переговоров немецкие зелёные всё ещё пытаются помешать запуску газопровода. Также против проекта выступают Украина и Польша. Но, несмотря на всё это сопротивление, главе Кремля Владимиру Путину понадобилось произнести одну, казалось бы, случайную фразу, чтобы продемонстрировать силу российского влияния на европейский энергетический рынок.

Во время заседания кабинета министров он поручил «Газпрому» приступить к заполнению газгольдеров в Германии и Австрии, как только будут заполнены хранилища в России. Пока неизвестно, идёт ли речь об увеличении объёмов поставок или выполнении уже согласованных обязательств. Но этих слов было достаточно, чтобы цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%, отмечает автор статьи.

«Энергетический кризис в Европе произошёл не по вине российского президента, — пишет издание. — Но именно он (кризис. — ИноТВ) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. В то время как в рамках переговоров о создании «светофорной коалиции»* зелёные вместе с СДПГ и СвДП спорят из-за «Северного потока — 2», Путин одной фразой обрушивает цены на газ».

Глава Кремля строит из себя благодетеля Европы, который не может понять, почему европейцы отказываются от его подарка. При этом раньше он увязывал дополнительные поставки с сертификацией газопровода по дну Балтийского моря, но теперь, видимо, не ожидает никаких ответных услуг. И всё же Путин заставляет своих клиентов ждать. Вообще-то российские газгольдеры должны были быть заполнены уже к 1 ноября, но срок продлили на неделю. В самом «Газпроме» говорят, что причиной задержки стал объявленный по всей стране карантин, но аналитики считают, что причиной послужили противоречивые сигналы из Европы о том, что касается «Северного потока — 2».

В частности, недавно Еврокомиссия объявила о начале расследования манипуляций ценами на газ на европейском рынке, которые определённо коснутся и «Газпрома». В то же время во вторник Министерство экономики ФРГ подтвердило безопасность «Северного потока — 2». К слову, это решение вызвало недовольство у украинской энергетической компании «Нафтогаз». Её возмутило, что до его принятия были проведены консультации только со странами ЕС, например с Польшей, но не с Киевом. По словам представителей компании, это противоречит совместному заявлению США и Германии об энергетической безопасности Украины и Европы от июля 2021 года. Украинцы беспокоятся из-за возможной утраты многомиллиардных транзитных сборов, объясняет издание.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко считает, что Россия «шантажирует» Европу, что она «искусственно» ограничивает экспорт и использует газ как оружие. Он надеется, что «Северный поток — 2» удастся остановить или же как минимум привести его эксплуатацию в соответствие с правовыми нормами ЕС. И в этом плане у «Газпрома» действительно есть проблема. Российский государственный концерн является и оператором газопровода по дну Балтийского моря, и поставщиком по нему газа. Европейские директивы такое запрещают. «Газпром» пытается с помощью юридических средств обойти это ограничение, но пока безуспешно. С другой стороны, концерн был не против отдать почти 50% первого «Северного потока». Возможно, он передаст в руки европейских инвесторов и половину нового газопровода. Таким образом, правовые требования Брюсселя будут удовлетворены, заключает издание.

* «Светофорная коалиция» — будущее коалиционное правительство Германии, называемое так по цветам входящих в неё партий: «Союз 90 /Зелёные» (зелёный), Свободная демократическая партия Германии (жёлтый), Социал-демократическая партия Германии (красный) (прим. ИноТВ).