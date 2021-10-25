ZDF: российский газ разжёг неразрешимый конфликт внутри нового правительства ФРГ

Вопрос запуска газопровода «Северный поток — 2» привёл к фундаментальному и на данный момент неразрешимому конфликту внутри будущего правительства Германии, сообщает ZDF. Социал-демократы с надеждой ждут запуска трубопровода, рассчитывая, что это поможет в урегулировании нынешнего энергетического кризиса. Свободные демократы относятся к этому проекту скептически, а зелёные всё ещё рассчитывают, что смогут помешать его реализации, рассказывает немецкий телеканал.

Это невидимое вещество, его легко делить на порции, от него тепло и приятно, и от него попадаешь в зависимость. У того, кому нужна «доза» газа, нет выбора: в этом году ему придётся заплатить больше, чем когда-либо. Цена на природный газ увеличилась в четыре раза. Особенно сильно увеличение стоимости ощущается в Германии, в частности в энергоёмких сферах производства.

ВОЛЬФГАНГ ГРОССЕ ЭНТРУП, генеральный директор германского Союза химической промышленности: У нас в Германии сейчас самые высокие за всю историю цены. И они поднялись с уровня, который и так был историческим рекордом. Это означает, что мы платим за энергию ещё большую цену, чем на мировом рынке, где она и так очень высокая. Я думаю, каждый потребитель сам ощущает, что это значит. И то же самое ощущают предприятия.

Из-за стремительного роста цен в предприятии «светофорная коалиция»* возник фундаментальный и на данный мер неразрешимый конфликт. «Северный поток — 2» — это часть решения или часть проблемы? Газопровод полностью построен, и теперь ему нужно разрешение на запуск.

РАЙНХАРД БЮТИКОФЕР, депутат Европарламента от фракции зелёных: С этим высоким уровнем цен «Северный поток — 2» связан только в том плане, что на данный момент Россия поставляет меньше газа, чтобы оказать на нас давление и получить последний решающий сертификат для запуска трубопровода.

ТИМОН ГРЕММЕЛЬС, спикер фракции СДПГ по газовой политике: Если учесть то, что в последние месяцы Россия экспортировала значительно больше газа — в том числе и в Германию, — то я в этом шантажа не вижу. Формирование цен занимает много времени и согласовываются они на долгий срок.

Шантажирует ли Россия Европу? Хотя все стороны видят одни и те же цифры, они приходят к абсолютно противоположным выводам. Самые высокопоставленные сторонники трубопровода говорят, что это не шантаж.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Вопрос в том, есть ли действующие заказы, которые не выполняются. И по информации, которая была предоставлена мне несколько дней назад — актуальной информации у меня нет, — это не так.

МИХАИЛ КРУТИХИН, партнёр консалтинговой компании RusEnergy: Да. «Газпром» на 100 процентов выполняет все подписанные контракты, но в этот кризис он не поставляет ни на один кубометр больше. И даже усугубляет его, так как забирает газ из подземных хранилищ «Газпрома».

В нижнесаксонской деревеньке Реден за колючей проволокой глубоко под землёй находится одно из хранилищ «Газпрома». В то время как газгольдеры практически всех остальных предприятий заполнены на 95 процентов, эти заполнены только на 20-40 процентов.

ТИМОН ГРЕММЕЛЬС: Это означает, что «Газпром» не заполняет свои хранилища. А после этого там говорят, что мы не имеем никакого отношения к нехватке газа. В такое может поверить только Герхард Шрёдер.

Для увеличения объёмов поставок в Европу России не нужно ждать запуска «Северного потока — 2». У трубопроводов через Украину достаточная пропускная способность. Но президент Путин увязывает увеличение предложения с сертификацией «Северного потока — 2».

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Немецкий регулятор должен принять соответствующее решение, они пока этого решения не приняли. Ну, конечно, если бы мы смогли увеличить поставки по этому маршруту — на 100 процентов совершенно уверенно можно сказать, что напряжённость на европейском энергетическом рынке, конечно, существенно бы понизилась.

Россия шантажирует Европу? «Нет», — говорят в СДПГ и с надеждой ждут «Северного потока — 2». «Наверное», — говорят в СвДП и со скепсисом ожидают «Северного потока — 2». «Определённо да», — говорят зелёные и всё ещё надеются остановить «Северный поток — 2». Это конфликт, разожжённый очень дорогим и легко воспламеняющимся веществом.

Дата выхода в эфир 24 октября 2021 года.

* «Светофорная коалиция» — будущее коалиционное правительство Германии, называемое так по цветам входящих в неё партий. «Союз 90 /Зелёные» (зелёный), Свободная демократическая партия Германии (жёлтый), Социал-демократическая партия Германии (красный) (прим. ИноТВ).