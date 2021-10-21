Немецкий политолог: Россия видит в Европе не партнёра, а противника

Пуск «Северного потока — 2» не улучшит отношения между Россией и Германией, считает немецкий политолог Штефан Майстер. В своём интервью для N-TV Майстер говорит о том, что Россия теперь рассматривает Европу в качестве своего противника. По мнению политолога, согласие на создание нового газопровода было ошибкой Берлина, поскольку «Северный поток — 2» усилит энергетическую зависимость ФРГ от России.

Нынешний рост цены на газ объясняется множеством причин: конкретную роль России в этом проследить сложно, заявил немецкий политолог Штефан Майстер в своём интервью для N-TV. При этом Майстер отметил, что Россия, безусловно, пытается оказывать давление, потому что хочет ускорить процесс введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», важного для неё как в экономическом, так и в геополитическом плане. Политолог подчеркнул, что Москва хочет ускорить процесс, поскольку понимает, что в новом немецком правительстве, скорее всего, будут присутствовать зелёные и свободные демократы, выступающие против газопровода.

По словам Майстера, ослабление позиций Украины с помощью «Северного потока — 2» является не единственной, но важной целью российского руководства. Майстер отмечает, что конечной целью Москвы является создание новой сети газопроводов, способных полностью заменить транзит газа через Украину. Однако политолог также подчёркивает, что у создания «Северного потока — 2» есть и другие цели: например, закрепить положение России на европейском газовом рынке и не допустить проникновения на него конкурентов (к примеру, США). Кроме того, с помощью газопровода Россия намерена посеять рознь в ЕС и в рамках трансатлантического партнёрства, а также повысить зависимость Германии от российского газа.

Согласие на постройку «Северного потока — 2» было ошибкой со стороны немецкого руководства, считает Майстер. По мнению политолога, Берлин слишком быстро начал отказ от атомной энергии, не имея достаточных альтернатив. «В лице России мы имеем игрока, который больше не хочет с нами сотрудничать, а рассматривает нас в качестве противника. Теперь же мы позволяем ему создать инструмент, который позволит ему укрепить свои переговорные позиции в отношениях с нами», — приводит издание слова Майстера.

По мнению Майстера, пуск «Северного потока — 2» не приведёт к улучшению отношений с Россией. Политолог считает, что Берлину нужно переосмыслить свой российский курс: он должен заключаться не в введении новых санкций, значение которых переоценено, а в минимизации энергетической зависимости от Москвы.

Как отмечает Майстер, ЕС не может действовать на мировой арене с максимальной эффективностью ввиду отсутствия крупных вооружённых сил. Кроме того, политолог отмечает, что ЕС сильнее России в экономическом плане, однако Москва находит способы для более эффективного использования своих скромных экономических возможностей. По словам Майстера, ЕС должен использовать свою экономическую мощь для получения большего влияния среди своих соседей. «Пока мы не будем этого делать и будем зависеть в области политики безопасности от США, мы будем игроком слабее, чем Россия», — заявил политолог.