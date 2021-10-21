Немецкий политолог: Россия видит в Европе не партнёра, а противника
Нынешний рост цены на газ объясняется множеством причин: конкретную роль России в этом проследить сложно, заявил немецкий политолог Штефан Майстер в своём интервью для N-TV. При этом Майстер отметил, что Россия, безусловно, пытается оказывать давление, потому что хочет ускорить процесс введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», важного для неё как в экономическом, так и в геополитическом плане. Политолог подчеркнул, что Москва хочет ускорить процесс, поскольку понимает, что в новом немецком правительстве, скорее всего, будут присутствовать зелёные и свободные демократы, выступающие против газопровода.
По словам Майстера, ослабление позиций Украины с помощью «Северного потока — 2» является не единственной, но важной целью российского руководства. Майстер отмечает, что конечной целью Москвы является создание новой сети газопроводов, способных полностью заменить транзит газа через Украину. Однако политолог также подчёркивает, что у создания «Северного потока — 2» есть и другие цели: например, закрепить положение России на европейском газовом рынке и не допустить проникновения на него конкурентов (к примеру, США). Кроме того, с помощью газопровода Россия намерена посеять рознь в ЕС и в рамках трансатлантического партнёрства, а также повысить зависимость Германии от российского газа.
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