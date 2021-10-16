Bild: отказ Германии от ядерной энергетики был ошибкой — немцев ждёт рекордно дорогая зима

На фоне стремительного роста цен на энергоресурсы становится очевидным, что отказ Германии от ядерной энергетики был ошибкой, пишет Bild. И теперь этой зимой немцев ждут рекордные траты на топливо, электричество и газ. Чтобы сбавить стоимость, можно было бы запустить «Северный поток — 2», как этого хочет глава Кремля Владимир Путин, но это будет «неверный путь», убеждён автор статьи Ян Шефер.

Этой зимой немцев ждут рекордные цены на топливо, электричество и газ, пишет Bild. «А что делают политики? — задаётся вопросом автор статьи Ян Шефер. — Они не отвечают на важные для граждан вопросы. До сих пор никаких ответов, никаких мер, даже заседания кабинета министров не было — только глухое молчание». Такого не случалось за 15 лет правления канцлера ФРГ Ангелы Меркель. При этом выборы уже давно прошли. К тому же есть и другие проблемы для обсуждения, например миграция, напоминает немецкий журналист: «В связи с этим абсолютно непонятно — даже нелепо, — что кабинет не собирается и правительство ведёт себя так, как будто нет никаких проблем».

Если взглянуть на нынешнюю ситуацию на энергетическом рынке, то отказ Германии от ядерной энергетики можно определённо назвать ошибкой, продолжает издание. На данный момент в стране осталось всего шесть атомных электростанций. Три из них будут отключены в этом году, другие три — в следующем. При этом в первую половину этого года на ядерную энергетику пришлось приблизительно 12% потребляемого в ФРГ электричества. Если от него отказаться, значит, нужно будет брать откуда-то ещё, например из Франции, а это вновь ядерная энергетика, или из Польши, а это уголь.

Цены на энергоресурсы растут по разным причинам, отмечает Шефер. После пандемии коронавируса экономика снова ожила, а вместе с этим вырос и спрос на энергию. В то же время упало предложение. При этом в Германии с начала года вступил в силу углеродный налог. «Это уже три компонента, которые приводят к тому, что газ значительно дорожает», — подчеркнул автор.

Глава Кремля Владимир Путин отрицает причастность России к повышению цен на европейском газовом рынке. Но тут он говорит «полуправду», считает Bild: «Путин, конечно, мог бы поставлять больше газа через трубопровод, по которому он идёт через Украину в западную часть Европы. Но ему это не нужно, потому что он хочет, чтобы газ шёл через новый, пользующийся спорной репутацией трубопровод по дну Балтийского моря — «Северный поток — 2». «Это его рычаг давления: Путин говорит: «Это же не проблема, просто запустите «Северный поток — 2», и проблемы с газом не станет. Цена снизится». «Я же скажу: «Это неверный путь!» — предостерегает Шефер.