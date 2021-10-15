Премьер Саксонии: Россия — решение проблемы роста цен на газ в Европе, а не её причина

На фоне энергетического кризиса в Европе премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что считает Россию «надёжным партнером, соблюдающим договорные обязательства», передаёт Die Welt. По его словам, Германия и Европа нуждаются в России — особенно на фоне глобальной конкуренции за надёжность поставок энергоносителей. Кречмер убеждён: «Северный поток — 2» и другие долгосрочные контракты с Россией способны предотвратить энергетические кризисы в будущем.

На фоне дебатов о росте цен на газ в Европе премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) назвал Россию «надёжным партнером, соблюдающим договорные обязательства», передаёт Die Welt. «Теперь стало ещё очевиднее, чем раньше, что нам нужен «Северный поток — 2» — точно так же, как нам нужна дополнительная инфраструктура для импорта», — заявил Кречмер.

«Крупные немецкие импортёры природного газа подтвердили: договорные обязательства по импорту выполняются и российскими поставщиками. Поставка газа осуществляется в соответствии с контрактами. То, что было заказано, поставляется», — подчеркнул Кречмер. По его словам, Россия вносит большой вклад в надёжность поставок в Германию и Европу.

«Кризис совершенно ясно показывает нам: надёжность поставок — это не то, что достаётся само по себе. Речь уже идёт не только о европейском рынке. Мы участвуем в конкуренции на мировом рынке, где Азия сейчас испытывает энергетический голод, и события там влияют на цены в Европе», — отметил Кречмер.

По словам Кречмера, для Саксонии, Германии и Европы партнёрство с Россией является частью решения проблемы цен на энергоносители, а не её причиной. «Россия нам нужна — особенно на фоне глобальной конкуренции за надёжность поставок энергоносителей. «Северный поток — 2» и долгосрочные контракты на поставку могут помочь нам предотвратить будущие энергетические кризисы, подобные нынешнему», — подчеркнул Кречмер.

Кречмер подчеркнул, что говорить о растущей зависимости от России в этом контексте «нелогично»: «Будет ли заполнен трубопровод, будет решать не Россия, а рынок в Европе». Он отметил, что российский природный газ найдёт своих покупателей только в том случае, если цены на него будут доступнее, чем на сжиженный природный газ.

За последние несколько месяцев цены на газ в Европе поднялись до рекордного уровня. На фоне газового кризиса в Европе в среду президент России Владимир Путин призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» — и вновь отверг обвинения в том, что Россия использовала своё рыночное влияние для того, чтобы заставить цены расти, пишет Die Welt.