Der Spiegel: «нужно что-то делать, но делать ничего нельзя» — эксперты посоветовали ЕС выход из газового кризиса

Ведомство по энергонадзору в ЕС провело экспертизу для того, чтобы сформулировать рекомендации по выходу из нынешнего газового кризиса, сообщает Der Spiegel. Посыл специалистов сводится к тому, что в сложившихся обстоятельствах можно оказывать финансовую помощь гражданам, снижать налоги, но изменять энергетическую политику нельзя. Всё потому, что это навредит переходу на солнечную и ветряную энергии, объясняет немецкое издание.

Цены на газ, бензин и электричество в Европе стремительно растут и местные политики отчаянно ищут меры для того, чтобы сдержать этот рост, пишет Der Spiegel. Но, как показывает экспертиза ведомства по энергонадзору в ЕС, простор для действий очень ограничен. В документе говорится, что национальные правительства могут оказывать финансовую помощь своим гражданам — в частности малоимущим семьям — или же снижать налоги, но энергетическую политику в целом менять нельзя, чтобы не навредить переходу на возобновляемые источники энергии.

Получается, что «нужно что-то делать, но делать ничего нельзя», продолжает немецкое издание. Также в экспертизе говорится, что в ближайшее время стоит ожидать ухудшения кризиса. По мнению экспертов, цены на газ продолжат расти. Снижение стоимости голубого топлива ожидается только в следующем году. В период с февраля по апрель 2022-го она должна уменьшиться на 40% при условии, что зима будет не очень холодной.

Специалисты также рассчитывают, что к этому времени удастся ликвидировать нынешние перебои с поставками СПГ. К тому же урегулировать кризис поможет запуск «Северного потока — 2». В результате падения цен на газ снизятся и цены на электричество. Квинтэссенция экспертизы такова: «европейским политикам не стоит ударяться в акционизм». Если они хотят избавиться от газовой и нефтяной зависимости, то им нужно сосредоточить свои усилия на развитии возобновляемых источников энергии. Сейчас требуется проявить терпение, а на фоне предвыборной борьбы во многих странах это обычно редкое качество.