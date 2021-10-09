DT: министр обороны Великобритании предупредил об использовании энергетики в качестве оружия

Британское правительство признаёт важность противостояния «нетрадиционным угрозам» со стороны иностранных держав на фоне опасения относительно того, что Россия использует природный газ в качестве инструмента давления на Европу, пишет The Daily Telegraph. По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, в настоящий момент ряд стран используют в качестве оружия энергетику, миграцию, киберпреступность и организованную преступность.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил, что энергетика в настоящее время используется в качестве оружия, подчеркнув, что правительство признаёт необходимость противостоять «нетрадиционным угрозам» со стороны иностранных держав, сообщает The Daily Telegraph.

Как напоминает издание, на фоне восьмикратного роста цен на газ с начала года, всё чаще звучат опасения относительно того, что Россия, на долю которой приходится 40% поставок газа в Европу, использует природный газ в качестве инструмента давления на регион.

Великобритания в меньшей степени подвержена риску, так как из России в страну поступает всего 3% газа. Большую его часть страна получает из запасов в британских территориальных водах, Норвегии и стран Ближнего Востока. Однако как британский энергетический сектор, так и рядовые британцы пострадали от скачка мировых оптовых цен на газ.

В пятницу Уоллес отметил, что правительство признаёт «важность противостояния нетрадиционным угрозам» в докладе оборонного командования и Комплексном обзоре оборонной и внешней политики страны.

«Мы видим, что некоторые страны используют в качестве оружия энергетику, миграцию, киберпреступность и организованную преступность. Наши реформы и улучшенная межправительственная интеграция направлены на то, чтобы противостоять их влиянию», — заявил министр в интервью The Daily Telegraph.

Председатель комитета британского парламента по вопросам обороны Тобиас Эллвуд обвинил Россию в «использовании своего положения» для реализации «авантюристической программы» в Восточной Европе. По его словам, в Москве пользуются тем, что «ответные меры могут быть незначительными из-за её удушающего контроля над поставками газа в Европу».

«Игра с ценами на газ или кранами, через которые газ поступает в Европу, является примером нового облика конфликта — нанесения ущерба западным экономикам невоенными средствами», — приводит издание слова Эллвуда.

При этом запуск «Северного потока — 2» «ещё больше расширит возможности России» и разделит Запад, предупредил британский политик.

На фоне резкого роста цен на газ британцев предупредили, что с апреля им придётся больше платить за электроэнергию, хотя с 1 октября средний счёт уже повысился на £139 и теперь составляет £1277. Компания Cornwall Insight, консультирующая по вопросам энергетики, предупредила, что с 1 апреля счёт может вырасти на £400, однако другие эксперты прогнозируют более значительное повышение.