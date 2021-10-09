Польский эксперт: «Газпром» ударит по нашему карману, чтобы мы были рады «Северному потоку — 2»

Сегодня именно газ, а не танки — инструмент внешней политики России, с помощью которого она намерена сохранить своё влияние в Центральной и Восточной Европе, уверен польский эксперт Войцех Якубик. В беседе с Radio Maryja он объясняет, что Москва в состоянии позволить себе тратить большие деньги на достижение политических целей, ведь понятное дело, что в случае с «Северным потоком — 2» заработок от продажи газа имеет для неё не главное значение.

«Мы столкнулись с объективной ситуацией нехватки газа и электроэнергии из-за набирающего быстрый темп роста спроса. После третьей волны коронавируса экономика снова начала ускоряться в глобальном масштабе. Она требует больше сырья, но производство не в состоянии поспеть за ней. Ситуацией решил воспользоваться российский «Газпром», который вместо того, чтобы увеличить поставки — как сделал бы любой умный продавец, продавая больше и дороже, — ограничил их совершенно не рыночным образом», — заявил Radio Maryja польский эксперт Войцех Якубик.

На вопрос портала, с какой целью «Газпром» пошёл этим путем, он ответил: «Это инструмент внешней политики Кремля. «Газпром» осуществляет политическую цель, в соответствии с которой он намерен ударить по карману европейцев, потому что именно они именно в электроэнергетическом секторе больше всего зависят от газа. «Газпром» хочет убедить их в том, что благодаря «Северному потоку — 2» возможно будет поменять украинский маршрут на немецкий».

По мнению польского аналитика, миссия «Северного потока — 2» и газа, который будет поступать по нему, де-факто заключается в укреплении политического влияния на территории Центральной и Восточной Европы. Более того, по его утверждению, Россия намерена запустить газопровод с нарушением европейского законодательства, закрепив тем самым монополию «Газпрома».

«Они ударяют нас по карману для того, чтобы мы в результате согласились на запуск «Северного потока — 2», — повторил эксперт. Одновременно он предупредил, что в итоге вполне может оказаться, что газ, поступающий через «Северный поток — 2», сохранит высокую цену, потому что инфраструктура в этой части мира устроена таким образом, что поставки через Германию могут оказаться куда дороже, чем через территорию Украины.

«Газ — это инструмент внешней политики. Следовательно, благодаря ему, а не танкам, Россия в состоянии сохранять своё влияние в Центральной и Восточной Европе. Такова истинная цель «Северного потока — 2», а вовсе не заработок на продаже газа. Россияне в состоянии позволить себе тратить большие деньги на достижение своей политической цели. В основу их политики ложится идея империи, которая возвращает своё влияние», — резюмировал в беседе с Radio Maryja польский эксперт Войцех Якубик.