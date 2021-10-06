Анджей Дуда: «Северный поток — 2» — это стратегическая ошибка, которую мы допустили

«Северный поток — 2» нельзя было строить, это ошибка стратегического значения для всего трансатлантического сообщества, которая выходит далеко за рамки вопросов энергетики, заявил на Варшавском форуме по безопасности Анджей Дуда. Президент Польши объяснил, что, «дав своё согласие» на строительство этого газопровода, Запад по сути предоставил «оружие стратегического шантажа», которое, расширяя свой военный потенциал, сегодня угрожает НАТО не только с востока, но и с севера и юга.

«Угрозы и вызовы, стоящие перед демократическим миром Запада, всё более сложные. Это, безусловно, весомый аргумент в пользу углубления нашего сотрудничества. Очередным аргументом стала пандемия: сражаясь с этой серьёзной проблемой, мы могли прочувствовать то, насколько зависимы друг от друга наши страны и насколько многого мы можем достичь, действуя сообща», — сказал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности президент Польши Анджей Дуда.

Польский лидер уверен в том, что для эффективного противостояния современным вызовам необходимо выполнить несколько ключевых условий, о которых «нам всем следует помнить», пишет Onet. Во-первых, по мнению Анджея Дуды, Америка и Европа должны действовать сообща, продолжать оставаться сообществом, основанным на демократических ценностях, и придерживаться вытекающих из этого интересов.«Трансатлантические связи должны оставаться стратегической основой деятельности наших государств… нам нужно участие Америки в политическом и в военном плане, чтобы она была вовлечена в обеспечение безопасности Европы и активна в НАТО», — подчеркнул он.

В своей речи польский президент объяснил, что европейцам нужен сильный ЕС, который в большей степени будет участвовать в обеспечении безопасности, но одновременно не будет конкурировать с НАТО и дублировать его деятельность и структуры. Тесное партнёрство между НАТО и ЕС, направление развития которого было определено на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году, жизненно важно.

«Мы также не можем забыть о незавершённых процессах трансформации вблизи наших границ — на Украине, в Грузии и Молдавии, и о народах, которых репрессивные режимы сейчас лишили права на самоопределение, сейчас это касается белорусов. Присоединение их к сообществу свободных и демократических стран Запада не только в их интересах, но и в наших», — подчеркнул Дуда. Он ещё раз подтвердил, что Польша активно поддерживает амбиции этих стран и выступает сторонником политики открытых дверей в НАТО и в ЕС.